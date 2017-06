82-årig overså politibil på motorvejen: Smadrede lige ind i den

Patruljevognen holdt der ellers netop for at få bilisterne til at køre uden om et andet uheld, der var sket en halv time forinden. Klokken 00.16 natten til torsdag påkørte en 31-årig mand fra Præstø i mørket og regnvejret et træ, som var væltet ud over motorvejen. Politiet afspærrede uheldsstedet med patruljebilen, hvis blå udrykningsblink blev tændt for at advare øvrige bilister om, at vognbanen længst til højre var spærret på grund af uheldet.