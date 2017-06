Hele uge 29 bliver der folkedans og spillemandsmusik til den store guldmedalje på Køge Torv.

Send til din ven. X Artiklen: 800 folkedansere og spillemænd indtager Køge og Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

800 folkedansere og spillemænd indtager Køge og Stevns

Køge - 27. juni 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele uge 29 - fra mandag den 17. til lørdag den 22. juli, indtaget ca. 800 folkedansere og spillemænd Køge by og Stevns - og alle er inviteret med til nogle festlige dage med godt sus i skørterne.

"Kom og se hvad folkedansen har at byde på, og nyd de dejlige toner fra spillemændenes levende musik. I uge 29 forvandles Køge by nemlig også til landsstævne-by med masser af folkedans og -musik. Du får også selv rig mulighed for at svinge skørterne og være med til at danse. Der bydes nemlig op til dans flere gange i ugens løb, både på Køge Torv, på Pletten og på Køge Havn" fortæller Rikke Rasmussen, der er PR-ansvarlig for KØST 2017, som er stævnets officielle navn.

"Folkedans Danmark og Spillemandskredsen har indgået et samarbejde med Køge Kommune og Stevns Kommune, og vi er rigtig glade for at vi kan få lov til at afholde dette års landsstævne i Østsjælland. Og vi glæder os til at vise byens borgere og øvrige sommerbesøgende, hvad vores traditioner har at byde på. Der bliver nemlig rig mulighed for at deltage, både som tilskuer eller, hvis I selv skulle få lyst til at svinge skørterne og lære nogle nye dansetrin. Det er nemlig det skønne ved folkedansen, alle kan være med", fortsætter Rikke Rasmussen.

Hvis man har lyst til at deltage i hele stævnet, er der stadig mulighed for at tilmelde sig på køst2017.dk/tilmelding.

Derudover bliver der rig mulighed for at læne sig tilbage og nyde den dejlige spillemandsmusik, de flotte folkedragter de imponerende dansetrin i Køge by i hele uge 29.

Onsdag den 19. juli er alle aktiviteter henlagt til Stevns - fra kl. 12.00-18.00. Der vil være fællesdans i hele Algade i Store Heddinge fra kl. 12.15 eller man kan deltage i havneballet på Rødvig Havn fra kl. 14.30-16.00. Det er gratis for alle.

KØST 2017 åbner mandag den 19. juli kl. 13.00-14.00 på Køge Torv. Der vil være optog, dans, folkedragter, levende musik, velkomst ved Køges borgmester Flemming Christensen og mulighed for selv at danse med.

"KØST" er en forkortelse for Køge og Stevns, og bagved det ligger et stort samarbejdet mellem to foreninger for dette års landsstævne. Stevns Folkedansere og Køge Folkedanserforening, men i lige så høj grad de to kommuner, Køge Kommune og Stevns Kommune.

Se også www.Køst2017.dk,pm