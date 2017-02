75 tons tung stenblok fra istiden sprængt i stykker

Se billedserie En 75 tons tung stenblok fra istiden er blevet sprunget ved en kontrolleret sprængning torsdag formiddag ved Ølby Lyng.

Køge - 16. februar 2017 kl. 13:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 75 tons tung stenblok fra istiden er blevet sprunget ved en kontrolleret sprængning i Ølby Lyng ved Køge.

Forsyningsselskabet KLAR Forsyning var i gang med at lægge nogle store rør ned til et nyt underjordisk bassin, da de onsdag stødte på den kæmpemæssige stenblok, der er over fem meter bred og mindst 2,4 meter lang. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at blokken er 5 meter bred, men vi ved ikke, hvor lang den er, for vi kan simpelthen ikke få hele stenen gravet fri, men den er mindst 2,4 meter lang, og vi har fået at vide, at den højst sandsynligt vejer over 75 tons, siger Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning.

Det var ikke muligt at arbejde uden om den kæmpemæssige stenblok, så der var ingen anden udvej, end at få Dansk Sprængnings Service til at foretage en kontrolleret sprængning af blokken.

- Vi undersøgte på forhånd, om stenblokken har arkæologisk værdi, og det har den ikke, så vi kontaktede Dansk Sprængnings Service, der stod for at springe blokken ved en kontrolleret sprængning, fortæller Line Wilchen Hollesen.

Sprængingen fandt sted ca. kl. 10.45 torsdag og gik helt efter planen. Ved en kontrolleret sprængning er både lyden og vibrationen begrænset.

Stenblokken er transporteret fra Sverige til Danmark under den sidste istid for 10.000 år siden.

Blokken består af "Sort-hvid" granit, der består af ca. 40 procent mørke mineraler og 60 procent lyse mineraler. Alt peger på, at der er tale om enten Uppsala Granit eller Sala Granit.