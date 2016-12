Flere studieboliger skal gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse på Campus Køge. Arkivfoto: Thomas Olsen

70 nye ungdomsboliger til Campus Køge

Køge - 25. december 2016 kl. 06:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Køge Byråd har vedtaget, at der nu skal bygges 70 nye ungdomsboliger på Campus Køge. Boligerne skal være med til at gøre Campusområdet til et attraktiv sted at uddanne sig.

Hos Socialdemokratiet var der tydelig glæde over byggeprojektet.

- Studieboligerne har været efterspurgt i rigtig lang tid ude på Campus, og nu kan vi endelig levere dem, siger Marie Stærke (S).

I alt skal boligerne fylde 3.100 kvadratmeter, og det giver 40 boliger til enkeltpersoner og 30 boliger, der kan deles af to personer. Det giver mulighed for at huse sammenlagt 100 unge.

Det er boligselskabet Domea, der er bygherre på boligerne. De skal bygges i to til fire etager for tilpasse sig den bymæssige kontekst i området og åbne op for mulighed for taghaver- og terrasser til fælles ophold.

Ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget bliver det formentlig ikke sidste gang, at politikerne godkender nye ungdomsboliger.

- Det er en fantastisk god historie, og det er kun starten på noget. Vi ved, at vi får en masse uddannelsesinstitutioner hertil, og så er 70 boliger vel meget hurtigt forsvundet, så det bliver nok ikke sidste sag, siger Mette Jorsø (V).

Samme pointe havde Mads Andersen fra Konservative, der lagde vægt på, at kommunen har lang vej endnu. Han fortalte under behandlingen af sagen i byrådssalen, at han havde regnet på en rapport, der er lavet ud fra Campus Køge i forhold til efterspørgslen på ungdomsboliger.

- Selv efter de 70 boliger, som bliver bygget nu, vil vi stadig inden for få år mangle 500 studieboliger bare for at være på landsgennemsnittet, siger Mads Andersen, der dog også glædede sig over projektet.

- Det er at fantastisk, at boligerne nu bliver godkendt, for skolerne har ventet på det her længe.

Det forventes, at byggeriet med ungdomsboligerne kan skydes i gang i 2018