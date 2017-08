Se billedserie Miriam Mandipera.

6 på opleveren på Bygningen i Køge

Køge - 26. august 2017 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks koncerter til en uhørt lav pris.

Det er tilbuddet til Musikforeningen Bygningens gæster i efteråret, hvor der vanen tro er masser af spændende musik på programmet.

"Når vi køber billetter til koncerter, sker det ofte, fordi vi kender artisten, holder af artisten, ved hvad de står for, ved hvad vi får for pengene etc. Når vi går til en koncert, hvor vi ikke kender artisten, eller kun har hørt et enkelt nummer, får vi ofte en kæmpe musikalsk oplevelse. Fordi vi bliver overrasket - fordi vi oplever og hører noget nyt," lyder filosofien bag tilbuddet.

Billetten giver adgang til følgende koncerter:

23. september - Miriam Mandipera. Koncerten med sangerinden Miriam Mandipira i front vil være en lækkerbisken for elskere af både jazz og blues, med alt fra swingende jazz over smukke ballader til swedig blues og funkmusik. Alt udført på et højt professionelt niveau og med stor spilleglæde. Med sig har Mandipera på orgel Kjeld Lauritsen, guitar Per Gade og trommer Søren Frost.

30. september - Bo Evers. Efter det anmelderroste debutalbum "Modspil - Forhold og Baghold" (2013), og landeplage-singlerne "FRED" (2014) og "BARRY WHITE" (2015), finder Bo Evers tilbage til sine musikalske rødder på ny albumudgivelse.

7. oktober - Chief1 m. band. Dansk raplegende, sangskriver, DJ og producer springer ud som solist med et særdeles veloplagt band. Alle kender Lars "Chief 1" Pedersen som frontfigur og medlem af den banebrydende rapgruppe Rockers By Choice og ikke mindst kender vi Chief 1 som talentspejder, hitmager, producer og sangskriver for et utal af af kunstnere.

27. oktober - Emil de Waal+ Old News feat. Nulle, Band Ane, Randi Laubek m.fl. Med orkesteret "Emil de Waal+ Old News" samler trommeslager Emil de Waal danske stjerner på tværs af genrer, køn og generationer: Jacob Anderskov, Randi Laubek, Band Ane, Mads Hyhne, Gustaf Ljunggren og Peter Rosendal - og ikke mindst Elith 'Nulle' Nykjær. Med dyb rod i tradition, men samtidig stor grad af frihed, åbenhed og nyskabelse, kaster bandet sig på deres andet album - som udkommer juni 2017 - over elskede danske klassikere. Kompositionerne udsættes for både vokal, elektronik, fire blæsere, to tangentspillere og masser af strenge og trommer.

18. november - Sorte Fugle. Besjælet dansksproget folkrock fra udkantsdanmark. Det er medrivende og original lyrik, støvet og distorted. Musikalsk står Sorte Fugle på skuldrene af C.V. Jørgensen, Steppeulvene og nyere danske kunstnere, som Peter Sommer og Magtens Korridorer, men i bund og grund er de helt deres egne i både lyd og budskab.

25. november - She's A Sailor. Bandet er dannet i 2015 af de to Viborgmusikere Jesper Vindberg (vokal og guitar) og Thomas Albrechtsen (keys og vokal) og bygger på deres mangeårige venskab og fascination af farverige og teatralske kunstnere som Ray Davies (The Kinks), Brian Wilson (The Beach Boys), Scott Walker, The Zombies samt det mere nutidige The Divine Comedy.

Forårets "6 på Opleveren" var hurtig udsolgt. Billetten til efterårets seks udvalgte koncerter købes via bygningen.dk.