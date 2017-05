Send til din ven. X Artiklen: 527 stemmer råber op om bedre busdrift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

527 stemmer råber op om bedre busdrift

Køge - 26. maj 2017 kl. 15:14 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da et enigt teknik- og miljøudvalg for nylig aflyste planerne om ændringer i busdriften nu og her, vakte det en del undren blandt brugere af den kollektive trafik i især den vestlige del af Køge Kommune.

Den undren har nu ført til en elektronisk underskriftsindsamling til fordel for bedre og mere sammenhængende kollektiv trafik i Køge Kommune, som har fået i alt 527 personer til at lægge navn til. Fokuspunktet i underskriftsindsamlingen har hovedsageligt været busdriften mellem Borup og Ejby og ind til Køge Nord, Ølby Station og Køge C.

Teknik- og Miljøudvalget udskød ændringerne af busdriften med henvisning til, at der ikke er penge til forbedringer, samt at det i politikernes øjne ikke giver mening at lægge den helt store kabale nu, når der alligevel kommer markante ændringer fra næste år, hvor Køge Nord Station skal betjenes.

Folkene bag underskriftsindsamlingen er Max Hvornum og Dorthe Ingvorsen, som begge er repræsenteret i Ejby Borgerforening samt er medlemmer af kommunens borgergruppe for kollektiv trafik.