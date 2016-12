Mødrehjælpen giver dels julehjælp, dels rådgivning. Janni Madsen, som vi fortalte om lige før jul her i DAGBLADET, har tidligere modtaget julehjælp fra Mødrehjælpen, men havde ikke brug for det i år. Foto: Kim Rasmussen

5204 børn fik julehjælp fra Mødrehjælpen

Køge - 28. december 2016 kl. 17:00 Af Else Damsgaard

I DAGBLADET fortalte vi lige før jul om Janni Madsen her fra Køge, der tidligere har modtaget såvel julehjælp som rådgivning fra Mødrehjælpen - og hvor meget den hjælp gjorde lykke.

Efter en imponerende slutspurt i Mødrehjælpens indsamling til julehjælp på landsplan lykkedes det i år at rejse penge nok til, at alle ansøgere, som var godkendt til at modtage en økonomisk håndsrækning fra organisationen, fik imødekommet deres ønske.

- Jeg vil gerne udtrykke en stor, varm tak til alle dem, der har bidraget. Det er virkelig glædeligt, at vi kunne imødekomme ønsket fra alle vores godkendte ansøgere om at få støtte til at give deres børn en glædelig juleaften med hvad dertil hører af gaver og god mad, siger direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpen giver 400 kroner per barn til gave samt 300 kroner til familiens julemiddag. Til middagen følger desuden 100 kroner ekstra for hvert barn ud over det første.