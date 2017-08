42-årig anholdt: Snuppede TV fra genbrugsplads

Klokken 00.25 natten til torsdag fik politiet en henvendelse fra et alarmfirma, der via overvågning kunne se, at en person med en lommelygte var inde på genbrugspladsens område på Pilebækvej i Bjæverskov.

Politiet kørte til stedet og traf udenfor en 42-årig mand fra Bjæverskov. Han var i besiddelse af et TV, som han erkendte netop at have stjålet fra genbrugspladsen via et hul i hegnet. Politiet sigtede ham for tyveri af TV'et.