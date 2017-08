40 års jubilæum på Køge Handelsskole

"Jeg har altid sat pris på min arbejdsplads og mine dejlige kollegaer, som hen over årene er vokset i antal og fordelt på flere afdelinger. Jeg oplever, at vores arbejdsplads har klaret at vokse sig stor rigtigt flot. Vi har formået at holde fast i en uformel omgangsform og bevare ånden og fællesskabet. Her er højt til loftet, og vi har stor indflydelse på vores arbejde - det har stor indflydelse på, at jeg har været her i 40 år," siger Inge Olsen.