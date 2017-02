Se billedserie Museet i Nørregade hed genem mange år Kunstmuseum Køge Skitsesamling men skiftede i 2009 navn til KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Museet kan i år fejre 40 års fødselsdag. Derfor har DAGBLADET bedt tidligere museumsdirektør Ellen Tange fortælle om de formative år med skitsesamlingen. Foto: Mikael Borre

40 år med KØS-skitser

Køge - 04. februar 2017

Der var allerede fra begyndelsen en klar plan om, at KØS museum skulle gå bag om kunsten og ud i gaderummet. Den plan har museet i Køge nu fulgt gennem 40 år.

Dronning Margrethe II var den første kunstner, der udstillede på Køge Skitsesamling, da samlingen rykkede ind i Nørregade 29, der i dag er kendt for at huse KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

- Det var faktisk første gang, at dronningen udstillede sine værker offentligt og det var et tilløbsstykke uden lige, med lange køer ned ad gaden. Det var helt vildt at være med til, for der kom 70.000 gæster i stueetagen på halvanden måned, husker Ellen Tange, der i knap 25 år var leder af museet, som allerede fra begyndelsen havde en vision om at vise vejen til det færdige kunstværk.

Det er i år 40 år siden, at hele historien om Køges museum for kunstskitser tog sin begyndelse. Det hele begyndte i mere beskedne lokaler i en baggård, hvor rammerne hurtigt blev sprængt af entusiasmen omkring museets muligheder.

Kunstmuseet Køge Skitsesamling fik i 1977 lokaler på førstesalen, Brogade 7 - kendt som Oluf Jensens Gaard - hvor kunstforeningen også lå. Samlingen blev hurtigt et både velanset og velbesøgt sted og i 1988 rykkede skitsesamlingen til de nuværende lokaler på den gamle Brochmands Skole i Nørregade.

Det skete ikke uden sværdslag blandt politikere og befolkning i Køge.

I anledning af den runde fødselsdag har DAGBLADET bedt tidligere museumsdirektør, Ellen Tange fortælle om museets formative år.

- Der var store protester over, at den hæderkronede, lokale byskole skulle nedlægges og i den forbindelse blev museet nok en prügelknabe for mange, husker hun blandt andet.

