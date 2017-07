Der måtte fire politifolk til for at overmande den påvirkede mand. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

29-årig gik totalt amok og overfaldt fire betjente

Køge - 21. juli 2017 kl. 16:00 Af Lars Andersen

Det gik voldsomt for sig torsdag eftermiddag på værtshuset Den Irske Pub på Havnen.

En 29-årig mand fra Årslev opførte sig så provokerende og aggressivt over for de øvrige tilstedeværende, at man valgte at tilkalde politiet kort efter klokken 17.

Politiets tilstedeværelse fik dog ikke manden til at tage det roligt - nærmest tværtimod.

Han slog, spyttede, bed og sparkede på politifolkene, der måtte en del magt for at få ham pacificeret.

- Det var meget voldsomt. Han var helt umulig, og der måtte fire mand til for at få ham holdt nede, fortæller kommunikationsansvarlig ved Midt- Og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen.

- Han var påvirket af både spiritus og narkotika og sansede absolut ingenting omkring sig.

- Selv da vi fik ham ind på stationen, var han svær at håndtere, og det er da heldigvis sjældent, at vi har at gøre med folk, der er så helt og aldeles uden for rækkevidde, siger han.

Den 29-årige mand var så påvirket og ophidset, at han måtte en tur på skadestuen for at få noget beroligende, inden han kunne komme i detentionen, hvor han blev løsladt fra i morges.

Han bliver sigtet for vold mod politiet. Sagen behandles senere i retten.