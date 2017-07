27-årig får halvandet år i fængsel efter syv år på flugt

I 2010 var han en af fire mænd, der trængte ind i en kollegielejlighed i Køge for at tæve og hælde kogende vand i ansigtet på en dengang 22-årig mand. Overfaldet var en æresrelateret straffeaktion, fordi den 22-årige ikke ville gifte sig med den dømtes søster, efter at han havde chattet med hende over Facebook. Men hvor de tre andre gerningsmænd blev fanget og siden dømt, lykkedes det for den 27-årige at stikke af til Belgien via Holland. Her har han fået asyl i et falsk navn og levet undercover i syv år. Det skriver DAGBLADET Køge.