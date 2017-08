Det er blandt andet etableringen af Skandinavisk Transport Center, der har gjort Køge attraktiv.

254 nye virksomheder etableret i Køge Kommune i 2016

Køge - 23. august 2017 kl. 15:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skabt arbejdspladser i stor stil i Køge Kommune. Antallet af lønmodtagerjobs i det private erhvervsliv er steget med ti procent i årene 2014-2016. Det svarer til, at mere end 1350 nye fuldtidsjob er etableret inden for kommunegrænsen - og det er et markant højere gennemsnit end både regionen og resten af landet. Det viser tal fra en analyse fra Center for VækstAnalyse, der offentliggøres i morgen, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Rapporten konkluderer, at væksten i Køge Kommune de seneste to år har været markant stærkere end resten af regionen. Det skyldes ikke mindst de store virksomheder, som er kommet til, og de etablerede virksomheder, der har udvidet de seneste år.

- Køge har et meget stærkt erhvervsliv, som oveni er inde i en positiv udvikling. Køge Kommune har formået at udnytte sin geografiske placering og skabt et miljø, der har gjort det attraktivt for de større virksomheder at vælge Køge. Det skaber resultater på bundlinjen i form af flere arbejdspladser og vækst, som vi ser i analysen her, siger Mads Váczy Kragh, der er direktør i Væksthus Sjælland, hvor Center for VækstAnalyse er placeret.

Analysen konkluderer, at der har været vækst over hele linjen i Køge Kommunes virksomheder.

Særligt brancherne bygge- og anlæg, handel og transport boomer med en jobvækst på over 15 procent de seneste to år. Dertil kommer flotte tendenser inden for iværksætteri. I 2016 blev der etableret 254 nye virksomheder i Køge Kommune, og over en 10-årig periode, har iværksætterne skabt 2.700 job ud af de i alt 19.200 private job, der er i kommunen. Det svarer til, at iværksætterne står for etableringen af hver syvende nye fuldtidsstilling.

- Analysen cementerer Køge Kommunes position som Sjællands vækstmotor. Bag de flotte tal ligger visioner, planlægning og hårdt arbejde, som nu giver pote i form af flere arbejdspladser og vækst for vores virksomheder. Vi er simpelt hen lykkedes med at skabe attraktive forhold at drive erhverv på, både for etablerede virksomheder, og for de iværksættere, der sætter nye initiativer i gang, og det er jeg naturligvis stolt af, siger borgmester i Køge Kommune, Flemming Christensen (K).

De projekter, der særligt har gjort Køge Kommune attraktiv for nye virksomheder, er blandt andet etableringen af Skandinavisk Transport Center i Køge Nord, udvidelsen af havnen, motorvejsudvidelsen og den nye jernbane, der fra 2018 bringer passagerer mellem Køge og København på godt 20 minutter. Kort sagt har man udnyttet Køges geografiske placering, og gennem en aktiv erhvervsstrategi gjort det nemt at drive virksomhed i Køge Kommune.

Tallene stammer ifølge Køge Kommune fra det nye VækstVilkår 2017, som udkommer 24. august. Analysen er udarbejdet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland.