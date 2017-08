Linda Hartvigsen gør klar til endnu en travl dag i 7 Møllen i Køge. Torsdag den 24. august kan der forventes ekstra stort rykind, når hun fejrer 25 års virke i virksomheden. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: 25 års jubilæum hos 7 Møllens Grill Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 års jubilæum hos 7 Møllens Grill

Køge - 18. august 2017 kl. 13:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 24. august er det 25 år siden, at Linda Hartvigsen startede bag disken hos 7 Møllen Grill på Nørre Boulevard 116 i Køge. Det skriver LørdagsAvisen.

"Jeg startede hos den daværende indehaver Johnny Hammeken. Han havde skabt en rigtig god ånd omkring pølsevognen, der med årene udviklede sig til en grillbar. Et sted, hvor man ikke kun kom for at spise - men også få en hyggelig sludder om alt mellem himmel og jord", fortæller Linda Hartvigsen, der blev ansat fem år efter sin søster og medejer af 7-Møllen, Jette Lyberg Rysø.

7 Møllen Køge åbnede i 1981 ved Johnny Hoffmann, det var ham der startede konceptet.

"Da Johnny fik anskaffet sig ovn og friture, slog grillen sig fast i Køge og omegn, godt hjulpet til af den rigtige kamsteg, senere kom den meget populære Politiburger til. Med årene er menukortet vokset støt og roligt til også at omfatte bl.a. færdigretter, som er meget popullre som take away", fortæller Linda Hartvigsen.

"Min søster og jeg er vokset med den grillbar. Vi voksede med Johnny. Vi elskede at arbejde for ham og med ham. Vi savner ham, og det gør kunderne også", siger Linda Hartvigsen.

Søstrene kører 7 Møllen - både grillen på Nørre Boulevard som grillen på Billesborgvej 6 i Herfølge - videre i Johnny Hammekens ånd.

"7 Møllen skal fortsat være noget helt særligt, noget vedkommende, hyggeligt, underholdende og selvfølgelig kendt for god mad, hvor man får noget for pengene", fastslår Linda Hartvigsen.

De mange år bag disken i 7 Møllen i Køge gør, at Linda Hartvigsen har lært utroligt mange mennesker at kende.

"Vi har rigtigt mange stamkunder. Ja, med nogle af kunderne gælder det, at vi kender dem så godt, at når jeg ser de parkerer bilen, så har vi deres bestilling klar så den allerede står parat til dem når de kommer inden for", griner Linda Hartvigsen.

Linda Hartvigsen fejrer 25 års jubilæet på dagen, torsdag den 24. august ved at give en gratis bakke pommes frites ved køb for minimum 50 kr. i tidsrummet fra kl. 11.00-22.00. I dette tidsrum er der også en lille is til børnene. I tidsrummet fra kl. 20.00-22.00 gives der 10 procent rabat på regningen.