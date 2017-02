25-årig mand fra Køge får 40 dages betinget fængsel og samfundstjeneste for at slå og true sin ekskæreste. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 25-årig tæver ekskæreste: Var uenige om hunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25-årig tæver ekskæreste: Var uenige om hunden

Køge - 16. februar 2017 kl. 20:16 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bare vent til jeg fanger jer. Jeg skærer halsen over på jer.

Det gav en dom på 40 dages betinget fængsel, da Retten i Roskilde behandlede en sag mod en 25-årig mand fra Køge om vold og trusler mod hans ekskæreste, skriver DAGBLADET Køge.

Episoden fandt sted på en adresse i Køge den 25. juli sidste år. Parret havde mødt hinanden via en datingside og været kærester et stykke tid. I retten forklarede den 25-åriges ekskæreste imidlertid, at de havde slået op dagen før. Men parret var uenige om, hvem af dem, der skulle have deres fælles hund.

Den pågældende dag var ekskæresten sammen med en veninde kørt hjem til den 25-årige. Hun havde forsøgt at aftale et tidspunkt, hvor hun kunne komme og hente sine ting, men han blev ved med at ændre aftalen. Det drejede sig blandt andet om en computer, et fjernsyn, højtalere og nogle af hundens ting.

Anden gang kvinden tog hen til mandens adresse begyndte den 25-årige dog at råbe efter hende, allerede inden hun bankede på døren, og da han åbnede, indledte de med et kort skænderi, hvorefter den 25-årige tog sin trøje ned over knoen og gav ekskæresten et slag i tindingen med knyttet hånd, så det sortnede for hendes øjne. Kort efter tilkaldte veninden politiet.

Den 25-årige nægtede sig skyldig i volden. Han nægtede også, at han skulle have truet sin ekskæreste. Men han havde sagt, at han hellere ville skære halsen over på hunden, end overdrage den til en person, som han ikke kendte, forklarede han. Den 25-årige skal ud over den betingede dom udføre samfundstjeneste i 60 timer. Han er ikke tidligere straffet for vold.