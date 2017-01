24-årig anker lang fængselsdom i skudsag

Undervejs i sagen har den dømte mand nægtet sig skyldig i drabsforsøg, men derimod erkendt sin skyld i spørgsmålet om at have udsat den dengang 25-årige mand for livsfare. Asso Azad Habib Amin fortalte ved retssagens første møde for tre uger siden, at pistolen gik af ved et uheld, og at det ene skud, der ramte offeret i tindingen, aldrig skulle have været affyret. Han var blot nysgerrig, da han aldrig havde set en pistol før, og pludselig gik den af ved et uheld, forklarede han.