20-årig ville hævne sig: Sendte sexbillede til venner og forældre

Køge - 23. maj 2017

Der blev slået hårdt ned på en 20-årig mand fra Køge, da Retten i Roskilde mandag skulle tage stilling til en sag om deling af et pornografisk billede.

Den unge mand var tiltalt for at sende et billede af sin 17-årige ekskæreste i en seksuel situation til hendes far og mor og til to af hans venner via sociale medier. Selv forklarede han sin handling med, at han var knust over, at hun havde slået op med ham, og at han bare ville aftvinge en reaktion fra hende.

- I afmagt og frustration sender jeg billedet til hendes forældre, i desperation for at få et tegn, bare et eller andet, om det så bare er, at hun skriver, at jeg er en idiot. Men hun har fuldstændig cuttet mig af. Jeg ved godt, at det er forkert, det er også derfor jeg erkender, sagde den 20-årige mand.

Men den forklaring var ingen formildende omstændighed, mente dommer Hans Martin Mikkelsen.

- Du kan ikke kontrollere, hvad de mennesker gør med det billede. For os er det en fuldstændig uacceptabel fremgangsmåde. Det er noget af det værste, man kan gøre. Det har været en meget alvorlig krænkelse, sagde han, da han afsagde dommen på 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

Det er en væsentlig hårdere straf, end det hidtil har været praksis på området.

Billedet er ifølge Rigspolitiets klassificering et klasse 1 billede, altså den mildeste kategori af pornografiske fotografier uden seksuel aktivitet. Det står i anklageskriftet. Det billede, som den 20-årige mand sendte, var blevet optaget, efter at de to unge havde haft samleje. Billedet, der blev fremvist i retten, forestiller et nærbillede af den unge piges ansigt. Øjnene er lukket og der løber sperm ned over hendes ansigt. I teksten, der er skrevet på billedet, står »Årets snap. Tak for denne gang«.

Den 20-årige mand valgte at modtage dommen.