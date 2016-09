19-årig kvinde anmelder mulig voldtægt efter diskoteksbesøg

En 19-årig kvinde fra Hillerød anmeldte lørdag til politiet, at hun muligvis er blevet voldtaget efter et besøg på diskotek Gap på Todlbodvej ved Køge Havn. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Kvinden har været på diskotek og fået noget alkohol at drikke. Det næste vi ved er, at ved hun 03.30-tiden bliver hentet af en ambulance ved diskoteket, hvor hendes tøj ikke sidder, som det skal, og hun selv ikke kan redegøre for hvorfor. Kvinden fortæller til ambulancepersonalet, at hun er omtåget og kan huske, at hun har fået tilbudt noget at drikke af nogle personer på diskoteket, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.