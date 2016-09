Politiet har nu tre uger til efterforske i sagen mod en 19-årig mand. Han mistænkes for at være én af hovedmændene i en række grove volds- og afpresningssager fra Herfølge- og Køgeområdet og blev fredag varetægtsfængslet ved Retten i Roskilde.

19-årig fængsles i sag om vold og afpresning

Køge - 16. september 2016 kl. 16:42 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre ugers varetægtsfængsling endte dommer Linda Lauritsen med at give en 19-årig ung mand uden kendt adresse, som fredag var sigtet ved et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Dét var han, fordi Midt- og Vestsjællands Politi mistænker ham for at være en af hovedmændene i en lang række volds- og afpresningsforhold, som er begået i fortrinsvis Herfølge- og Køgeområdet siden november sidste år, skriver DAGBLADET.

Manden var desuden eftersøgt af politiet siden maj i år, inden han torsdag meldte sig selv på politistationen i Køge ved 9.30-tiden.

De konkrete forhold, som han var sigtet for, er ganske alvorlige. Der er i alt 11, og de kredser fra grove overfald til knivstikkerier og afpresning for flere hundrede tusinde kroner.

Som DAGBLADET beskrev tidligere fredag, er der blandt andet tale om et knivstikkeri på Aldersro i Herfølge den 6. april. Her blev offeret stukket fire gange af en større gruppe unge mænd. Et andet offer blev ligeledes stukket med kniv en enkelt gang i starten af juni på Fasanvej i Køge, ligesom han blev slået med et koben.

Derudover mener anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, at den 19-årige har afpresset en lang række mennesker, ved gennem underliggende trusler om vold at have tvunget dem til at købe et tocifret antal iPhone 6S af ham.

Den 19-årige er derudover også sigtet for, sammen flere medgerningsmænd, at have afpresset en mand til at købe en bil af ham. Det skete en novemberaften i Tureby sidste år.

Da anklagerfuldmægtig Anna Karlén i går læste sigtelsen op, fremgik det også, at den 19-årige desuden har oprettet adskillige kviklån i sine ofres navne og derefter ulovligt lånt mindst 167.000 kroner. Ofrene har dog i flere tilfælde risikeret at tabe væsentligt mere, end de lån som er blevet er optaget i deres navne, fortalte anklageren og nævnte et eksempel, hvor den 19-årige lånte 59.000 kroner i en andens navn - det blev dog til en udgift på 73.000 kroner for offeret.

Politiet oplyste torsdag, at to andre mistænkte mænd i samme sag er på fri fod, efter at de begge tidligere har været varetægtsfængslet. Betingelserne til fortsat fængsling var ikke længere til stede, men de er »fortsat sigtede i sagerne og kan sammen med den 19-årige mand forvente at høre nærmere fra anklagemyndigheden, når sagerne mod dem skal afgøres,« lød det i en pressemeddelelse.

Pia Fenger, efterforskningschef ved politiet i Køge, fortæller, at man fra politiets side er taknemmelige for de mange henvendelser, der kan have været medvirkende til, at den 19-årige mand til sidst meldte sig selv.

