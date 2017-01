Send til din ven. X Artiklen: 18-årig frikendt for voldtægt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18-årig frikendt for voldtægt

Køge - 27. januar 2017 kl. 17:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enig domsmandsret i Roskilde frifandt torsdag ung gymnasieelev fra Greve i at have voldtaget en jævnaldrende pige fra Køge. Anklagen lød på voldtægt, hvor pigen blev presset ned i sengen og havde svært ved at trække vejret. Han skulle have gennemført voldtægt, selvom hun havde sagt fra.

Det var ikke den forklaring, anklagede afgav med lav stemme i retten - iført jeans, tilknappet skjorte og tynd cardigan. Han sagde, at de kendte hinanden godt i forvejen og havde også haft sex sammen en enkelt gang før, men var ikke kærester. Den pågældende nat, hvor de begge var fulde og hver især havde taget kokain, var de begge frivilligt minded for at dyrke sex sammen, og hun havde ikke sagt fra.

Forurettedes forklaring blev afgivet for lukkede døre, men der blev afhørt to vidner. Det var en ung fyr, der kendte både forurettede og anklagede. Han var i lejligheden, men ikke i samme værelse som de to implicerede. Andet vidne var forurettedes mor.

I sin domsafsigelse lagde retten vægt på tre ting. I de retsmedicinske undersøgelser var der ikke fundet sæd eller DNA i underliv eller endetarm på forurettede, hvilket blev støttet af anklagedes forklaring om, at han ikke kunne få rejsning - og ikke havde brugt kondom.

De undersøgelser, der støttede forurettedes anmeldelse, var rift og rødmen på intimt sted, men det kunne ikke bevises, at det var relateret til handlingen. Endelig nævnte dommer Anders Herping Nielsen, at kombinationen af forurettedes svingende humør i den periode - sammenholdt med usikkerheden om den måde, hun havde sagt fra på - også indgik i grundlaget for deres afgørelse om at frifinde drengen.