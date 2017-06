17-årig stjal fra kassen i Kiwi

Den unge mand forklarede, at han af flere omgange, tog penge, som skulle have været taget fra kassen og lagt i en boks, og i stedet for lagde dem i sin egen lomme.

Retten lagde i sin begrundelse vægt på det skærpende, at tyveriet var foregået over længere tid, men omvendt er det formildende, at den tiltalte dengang var under 18 år, at hele beløbet er betalt tilbage og ikke mindst, at den nu 18-årige unge mand helt klart har det meget dårligt med sin handling.