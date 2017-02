Dommen gøres imidlertid betinget, hvis den unge mand ikke begår noget strafbart inden for det næste år, såfremt han udfører 80 timers samfundstjeneste samt kommer under opsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Foto: Steen Østbjerg

17-årig overfaldt mand med fastnøgle

Køge - 27. februar 2017 kl. 13:10

Med påstande om besiddelse af en peberspray, totenschlæger, 17 romerlys, 30 kanonslag, 84 alprazolam-tabletter og 1,9 kilo ulovligt fyrværkeri stod en 17-årig mand forleden tiltalt ved Retten i Roskilde.

Dertil kom en tiltale om et voldeligt overfald med en 50 centimeter lang fastnøgle af metal samt trusler mod en anden mands liv og helbred. Koger man alt det sammen, finder man grundlaget for, at den 17-årige nu er blevet idømt to måneders fængsel ved byretten.

Dommen gøres imidlertid betinget, hvis den unge mand ikke begår noget strafbart inden for det næste år, såfremt han udfører 80 timers samfundstjeneste samt kommer under opsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Manden havde inden da nægtet sig skyldig i tiltalen om trusler og det rå overfald, ligesom han også nægtede sig skyldig i besiddelse af 1,9 kilo ulovligt fyrværkeri. De resterende fem forhold erkendte den 17-årige sig skyldig i.

Selve overfaldet blev begået den 12. november sidste år på Lille Stationsvej i Herfølge. Retten fandt, via vidneforklaringer, videoovervågning og politianmeldelsen, at han var skyldig.

Dommer Annette Hagdrup fandt derimod intet bevis for, at han skulle have fremsat trusler. Den 17-årige blev ligeledes frifundet for besiddelse af de 1,9 kilo ulovligt fyrværkeri. Af den simple årsag, at man ikke kan bekræfte, at der overhovedet var tale om ulovligt fyrværkeri.

Ved domsafsigelsen lagde retten vægt på, at den unge mand blot er 17 år gammel, og at han ikke tidligere er straffet. Skaden på offerets baghoved beskrives videre som begrænset, hvilket også betragtes som en formildende omstændighed. Den unge mand skal som led i sit opsyn af Kriminalforsorgen indgå i et behandlingsprogram for stofmisbrug.