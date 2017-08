I år kan endnu flere være med i festugens anderæs i Køge å.

1500 ænder klar til ræs i Køge å

Køge - 24. august 2017 kl. 13:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge introducerede sidste år - på festugens førstedag, søndag, - anderæs i Køge å. 500 ænder var sat til salg, og var solgt på nærmest rekordtid.

"Det var en kæmpe succes, og folk stod i kø i Torvebyen for at følge løbet søndag eftermiddag. Ænderne dyster om at komme først i mål, og allerede ved premieren havde vi flotte præmier til de personer, der havde købt andekort til de "hurtigste" ænder". Førstepræmien var udover en aktie i vandrepokalen der er udsat til konkurrencen også en lækker cykel fra HH Cykler i Køge, fortæller Jan Rasmussen fra Køge Festuge.

Succesen har fået Køge Festuge til at tredoble antallet af ænder, der søndag den 27. august kl. 14.00 sendes i Køge å og kæmper for at komme først over målstregen.

"Det man skal gøre for at være med i anderæset er at købe et eller flere andekort. Vi har delt ænderne op i tre serier, A, B og C. Hvert andekort koster 50 kroner, og salget er allerede startet hos VisitKøge, hos HH Cykler samt hos de foreninger, der bakker op om Køge Festuge", fortæller Jan Rasmussen.

I år er hovedpræmien, udover en aktie i vandrepokalen, en cykel, værdi kr. 5.000 fra HH Cykler i Køge. Hovedpræmien overækkes til vinderen fra scenen på Køge Torv lørdag den 2. september.

Der er mange flere fine præmier på højkant til indehaverne af andekort til de efterfølgende ænder der svømmer over målstregen. Bl.a. 4 gavekort á kr. 500 fra De Friske Malere i Køge, 2 gavekort á kr. 250 til Kaffekrukken på Køge Torv, en frokost for to personer fra Hugo's Kælder i Køge, mulighed for en tur back stage for to personer til en koncert ved Køge Festuge, 1 x 10 ølbilletter til én af boderne på festpladsen og et gavekort fra LørdagsAvisen i Køge.