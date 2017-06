Se billedserie Stig Christiansen har foreløbig været 4 år i SuperBrugsen Herfølge, og han har ikke noget imod, at det bliver hans sidste arbejdsplads. ? Så må vi se, hvor mange år det bliver til, siger han.

Send til din ven. X Artiklen: 140 år: SuperBrugsen fejrer jubilæum med morgenbord, sang, grill og 14 meter fødselsdagslagkage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

140 år: SuperBrugsen fejrer jubilæum med morgenbord, sang, grill og 14 meter fødselsdagslagkage

Køge - 08. juni 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SuperBrugsen på Billesborgvej i Herfølge har alle dage været noget helt særligt - på mange måder. Det har været en skattet arbejdsplads for mange lokale beboere, det har været den første arbejdsplads for mange af områdets børn, som er startet som flaskedreng, eller "alt-mulig-pige", det har været her de unge har tjent til studierne ved kasseapparaterne og det har været samlingsstedet for hele Herfølge. Derudover har det været en solid arbejdsplads for de uddelere, som igennem de 140 år har haft chef-posten. For uddeler-jobbet i SuperBrugsen, Herfølge, er ikke en arbejdsplads man som sådan forlader, når først man har fået tilbudt jobbet.

Kun 8 uddelere har der været registreret igennem de 140 år, og det er da heller ikke en plads, som den nuværende uddeler, Stig Christiansen, har noget ønske om at skulle forlade de første mange år.

"Jeg har det da ligesom mange af mine forgængere. Jeg tror da jeg skal bæres herfra", siger Stig Christiansen med et stort smil.

"Nej, spøg til side, man ved selvfølgelig aldrig, hvad fremtiden bringer. Men som det ser ud lige nu, så har jeg et fantastisk spændende og udfordrende job, og vores eneste problem er jo stort set, at vi ikke kan skaffe plads nok til kunderne. Derfor glæder jeg mig også hver dag til at kunne arbejde med de videregående planer om en endnu større butik her i Herfølge", siger Stig Christiansen.

Ingvor Olsen er den uddeler, som ifølge optegnelserne, har været længst tid i Herfølge. Han tiltrådte i 1902, og havde posten indtil 1938, hvor han blev afløst af Åge Petersen. Han var der "kun" i 8 år, inden Jørgen Rønne kom til lige efter krigen i 1946. Jørgen Rønne var så uddeler helt frem til 1981, hvor Henning Andersen tog over for en kort periode indtil 1985, hvor Anders Frandsen kom til. Anders, som stadig er aktiv i det lokale foreningsliv i Herfølge, var på posten indtil 2013, hvor Stig Christiansen overtog ledelsen.

Og det er ikke kun på uddelerposten man bliver siddende længe. Både blandt medarbejderne har der været runde jubilæer, og formanden for SuperBrugsen i Herfølge, Steen Nielsen, kan i år fejre sit 25 års jubilæum, som formand.

"Jeg ved godt jeg har langt op til dem, der har været her i længst tid, men lad os nu se", siger Stig Christiansen, som i første omgang ser frem til den forestående fødselsdag, der tilbudsmæssigt allerede er skudt i gang med en masse dags-tilbud hele denne uge.

På lørdag den 10. juni er det så den officielle fødselsdag, og med Stig Christiansen egne ord, så skal den have "fuld skrue" hele dagen.

"Selvfølgelig skal 140 år fejres sammen med vores kunder", siger Stig Christiansen.

"Vi starter allerede kl. 08.00 med et stort morgenbord for alle der har lyst til en kop kaffe og lidt at spise. Fra morgenstunden får vi også besøg af Herfølge Koret, som vil synge for os, og kl. 11.00-14.00 vil der være tændt op i grillen. Der er ingen tvivl om, at vores slagterafdeling har fundet en masse lækkerier frem til dage, og så skal der smages på den lokale øl fra Braunstein".

"Ved 15-tiden er det så blevet tid til eftermiddagskaffe, og så har vi formået at få den lokale bager, Hammerhus, til at levere ikke mindre end 14 meter lagkage, som vi deler ud, så mon ikke der er nok til alle", smiler Stig Christiansen.