13-årige Noah er Køges borger nummer 60.000

Køge - 16. september 2016 kl. 17:40 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en glad og livlig dreng, der sammen med sin søster Freya, mor Karina og far Thomas byder borgmester Flemming Christensen inden for i den hvide villa på Mejsevej i Ejby.

13-årige Noah er sammen med sin familie netop flyttet ind, og da kommunen skulle registrere familien i folkeregisteret, kom Noah ind som borger nummer 60.000.

- Vi forventede, at vi ville komme til at runde 60.000 borger i løbet af 2016, så vi var spændte på, om det ville blive en nyfødt baby, en flygtning eller en tilflytterfamilie, og så blev det Noah. I 2014 lavede vi en prognose, der sagde at vi i år ville runde 57.000, men det er bare gået hurtigere, end vi havde ventet., siger Flemming Christensen (K).

Familien er flyttet til Køge fra Faxe. De har lejet sig ind i villaen på Mejsevej, hvor de skal bo, mens deres hus bliver bygget på en grund, som de har købt nær ved.

- Køge Kommune har det hele. Masser af butikker, natur og strand. Et sted, hvor vi glæder os til, at vores børn skal vokse op. Vi har faktisk boet i Køge før, og som tiden gik, kunne vi mærke, at vi savnede at bo her og være tæt på den hyggelige bymidte, siger Noahs mor, Karina Klahn.

Familien Klahn er så småt faldet på plads i Lille Skensved, og Noah og hans søster er begge startet på Ejby Skole i 5. og 6.klasse. Karina og hendes mand Thomas får begge kort afstand til deres job fra familiens nye hjem. Karina arbejder som socialrådgiver i Solrød Kommune og Thomas er direktør for bilforhandleren Terminalen i Taastrup.

Køge har hele tiden haft en befolkningskurve, hvor pilen peger opad, men i de seneste år har kommunen oplevet et sandt befolkningsboom. I 2015 overhalede kommunen sin egen befolkningsprognose indenom, så kommunens befolkningstal lød på 59.866 ved årsskiftet. Det gør Køge til en af de kommuner, hvor befolkningen vokser hurtigst i hele Danmark. I 2015 havde Køge Kommune en befolkningstilvækst på 0,98 procent, mens befolkningstilvæksten i hele landet var på 0,83 procent.

Og det er ikke kun blandt tilflyttere at Køge Kommune er populær. For ganske nylig blev kommunen kåret som Sjællandsmester i at tiltrække nye borgere og virksomheder i DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse. Især Køges gode beliggenhed snart 20 minutter fra København, ved tre centrale motorveje og det europæiske motorvejsnet, nye boligområder og uddannelsesmuligheder gør, at virksomhederne mener, at Køge har det bedste image på Sjælland. Netop Køges forvandling fra provinskommune til regionalt kraftcenter er også forklaringen på, at kommunens befolkning nu gror, vurderer borgmester Flemming Christensen:

- Køge-området er et rigtig godt alternativ til København. Her kan man stadig få hus og have til en overkommelig pris. Vi har gode dagtilbud og skoler til børnene, og det er nemt for forældrene at komme på arbejde med bil eller tog. Snart bliver det også hurtigere at pendle fra Køge, for Køge Bugt Motorvejen udvides til otte spor næste år, og i 2018 åbner Køge Nord Station med højhastighedstog mod København og Ringsted," siger borgmesteren. Han fortsætter:

- Vi vil gerne have flere tilflyttere, og vi vil også gerne have vores egne borgere til at blive boende. Vores gode beliggenhed er en fordel, men gør det ikke alene. Derfor skal vi blive ved med at udvikle vores kommune, så den er attraktiv for borgere og virksomheder. For eksempel får vi snart et nyt handelsstrøg ved stationen i Køge og en ny, stor biograf. Det skaber et godt byliv i Køge og vil også trække kunder hertil og gavne de forretninger, vi allerede har.

I de kommende år tyder alt på, at Køge-borgmesterens ønske om flere tilflyttere bliver opfyldt. Fra 2003 til 2015 var flytteoverskuddet - forskellen mellem antal tilflyttere og fraflyttere - i gennemsnit på 379 personer om året. Fra 2015 og frem mod 2028 venter Køge Kommune et gennemsnitligt flytteoverskud på 700 personer årligt eller næsten dobbelt så meget som hidtil.

En del af tilflytterne vil rykke ind i de mange nye boliger, der i disse år skyder op i Køge og omegn. Området omkring Køge station og den gamle industrihavn er ved at blive omdannet til en ny, spændende bydel med butikker, erhverv og lejligheder. Længere mod nord ved den nye Køge Nord Station er en helt ny grøn bydel på tegnebrættet. Med kun 20 minutters transporttid til Hovedbanegården bliver det et oplagt sted at bo for familier, hvor mor eller far arbejder i København.

Allerede i dag er mange af tilflytterne københavnere, der skifter stenbroen ud med lys og luft i Køge-området, 40 kilometer mod syd. I 2015 flyttede 671 københavnere til Køge Kommune. Det er en stigning i forhold til årene før, hvor der i 2012-15 i gennemsnit flyttede 601 københavnere til Køge årligt. Samtidig er København klart den kommune, der leverer flest tilflyttere til Køge-området. Nummer to er Stevns Kommune. I 2015 flyttede 336 borgere fra Stevns til Køge. På tredjepladsen kommer Faxe Kommune, hvor borger 60.000 Noah og hans familie er fra. Det ventes også, at der kommer flere flygtninge fra verdens brændpunkter til Køge, og de regnes med i tallet for tilflyttere.

Det er ikke kun tilflyttere, der får befolkningstallet i Køge Kommune til at stige. Der bliver også født flere børn i kommunen. Fra 2003 til 2015 blev der i gennemsnit født 597 børn årligt i kommunen. Det tal stiger, ifølge kommunens befolkningsprognose, til 677 fødsler årligt i årene 2016-2028. Det betyder, at antallet af småbørn i alderen 0-5 år også vil stige i de kommende år.

Samlet set regner Køge Kommune med, at indbyggertallet stiger med 16,1 procent frem mod 2028, men antallet af 0-5 årige stiger med hele 35,3 procent. For kommunen kan det betyde, at der kan blive brug for flere vuggestuer, børnehaver og skoler om få år, og det skal der allerede nu sættes penge af til, når kommunen lægger budgetter.