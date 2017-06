Se billedserie Per Schilling (tv.) og formand John Østergaard (th) viser det nye elektro-fiskeudstyr frem, som er blevet finansieret af de 10.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

10.000 kroner på krogen: Foreningen giver nyt liv til vandløb

Køge - 22. juni 2017 kl. 14:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Sportsfiskerforening arbejder for at restaurere åer og vandløb i Køge Bugt-området, og nu kan foreningen se frem til en ekstra økonomisk indsprøjtning. Fondene bag Sjællandske Medier har nemlig tildelt den lokale forening 10.000 kroner.

Pengene går konkret til at betale nyt elektro-fiskeudstyr - en lang gul stang med en metalring for enden. Stangen kan udsende jævnstrøm i vandet, og det tiltrækker og bedøver moderfisk. Ifølge foreningen er det en skånsom metode, som betyder, at fiskene kan sættes ud igen.

Elektro-fiskeudstyret bliver brugt af foreningens vandplejeudvalg, hvis frivillige arbejde centrerer sig om at restaurere åer og vandløb og holde bestanden af havørred i live.

- Gydeforholdene i for eksempel Køge Å er ikke gode nok, og derfor er vi nødt til at hjælpe til, ellers vil fiskene stort set uddø, fortæller Dennis Petersen, der er en del af foreningen og ansvarlig for elektrofiskeriet.

Arbejdet skal vedligeholde bestanden af havørred i åerne og langs kysten, men mindst lige så vigtigt er foreningens arbejde med at restaurere vandløbene. Det sker blandt andet ved at etablere gydepladser i vandet.

- Restaureringen er med til at fixe selve årsagen til problemet. Det er den langsigtede løsning. Derimod er elektrofiskeriet mere symptombehandling og altså den kortsigtede løsning, fortæller Dennis Petersen.

Selvom vandplejeudvalget hører under Køge Sportsfiskerforening, så er udvalget økonomisk adskilt fra moderforeningen. Derfor kommer pengene til at restaurere åer og vandløb ikke fra de 325 medlemmers kontingenter, men i stedet fra donationer og økonomisk støtte.

- Derfor betyder de 10.000 kroner rigtig meget for os. Beløbet betaler elektro-fiskeudstyret og frigør dermed andre midler til arbejdet med restaurering. Derfor kan vi starte nye projekter op, og generelt mindsker det vores behov for støtte udefra, fortæller John Østergaard, der er formand for Køge Sportsfiskerforening.