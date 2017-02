Falkenberg Massage kan fejre 10 års jubilæum. Foto: JCJ Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

10 succesfulde år med firmamassage

Køge - 27. februar 2017

Tirsdag den 28. februar kan indehaver af Falkenberg Massage på Skovmærkevej 10 i Køge, Henrik Falkenberg, stoppe op en kort stund og med stolthed se tilbage på 10 travle år, siden han på selvsamme dato i 2007 åbnede sin virksomhedmed den vision at skabe de allerbedste massageløsninger på virksomheder i hele Danmark.

"Vores vision var dengang at få tilknyttet de bedste behandlere, levere den bedste service og den største fleksibilitet i ordningerne", siger Henrik Falkenberg, der behandler og forebygger arbejdsskader via firmaordninger hos virksomheder over hele landet.

"Siden 2007 har vi tilbudt firmamassage samt andre behandlinger i form af sundhedsordninger til små og helt store virksomheder", tilføjer han.

Det er Henrik Falkenbergs erfaring, at firmamassage og klinikkens øvrige behandlingsformer er blandt de billigste og mest indbringende personalegoder, en virksomhed kan investere i.

"Det er også det indtryk, jeg får, når vi ser på, hvad vores kunder siger om os", fastslår han.

Først og fremmest er det dog kvaliteten af behandlingerne, der lægges vægt på. Den skal være i orden. Som certificeret og lægeeksamineret sportsmassør er det Henrik Falkenbergs kæphest, at folk, der betaler for f.eks. jobmassage, skal have en professionel behandling.

"Når en virksomhed sætter tid af til jobmassage, så deres medarbejdere får behandlet og forebygget skader, er det en gestus, der bekræfter omsorg for medarbejderen. Denne omsorg tager vi i Falkenberg Massage meget seriøst, og derfor arbejder vores udvalgte massører og øvrige behandlere topprofessionelt - akkurat som de kunder, vi kommer ud til", siger Henrik Falkenberg.

Mange medarbejdere er oprigtigt glade for, at de via en bruttolønsordning på arbejdspladsen kan købe behandlingerne skattefrit. Nogle virksomheder vælger at bidrage ved at stille arbejdstiden gratis til rådighed. Andre henviser til at medarbejderne bruger pauser eller flextid til at blive behandlet i.

Interessen for at betale hele udgiften er dog støt stigende blandt virksomheder, som er opmærksomme på, at de til gengæld oplever lavere sygefravær, mere effektive medarbejdere og større arbejdsglæde. Derfor tilbyder en række virksomheder deres medarbejdere en sundhedsordning, hvor både behandling og arbejdstid stilles gratis til rådighed.

I foråret 2016 flyttede Henrik Falkenberg sine aktiviteter til den nye klinik på Skovmærkevej 10 i Køge, og i sensommeren valgte hans hustru, Susanne Falkenberg at blive kollega med sin mand.

Susanne Falkenberg, der blev uddannet massør samtidig med Henrik for mere end 10 år siden valgte i august at åbne sin afdeling i klinikken på Skovmærkevej 10 - men arbejdede i opstarten sideløbende med jobbet i en børnehave. Men fra årsskiftet gik hun "all-in" i klinikken hvor hun udover helkrops- og ansigtsmassage også tilbyder den fantastiske behandlingsmetode, Japansk Lifting - kendt for sine imponerende opstramninger af huden i ansigtet.

10 års jubilæet markeres på selve dagen, tirsdag den 28. februar med åbent hus på Skovmærkevej 10 i Køge fra kl. 13.00.