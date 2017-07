- Vi har brug for mere plads

Vestergade bliver en butik mindre, når børnetøjsbutikken Name It flytter til Rådhusstræde. De flytter ikke, fordi de på nogen måde ligger dårligt placeret, men ganske enkelt fordi at pladsen er blevet for trang.

1. september er Name It så klar til at slå dørene op i de nye omgivelser. Og så skal kunder og personale lige vænne sig til, at der på alle hverdage fremover holdes åbent helt til klokken 19, og at det den første og sidste søndag i måneden også er muligt at handle i Name It.