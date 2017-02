Det kan være en udfordring at gå i byens gader, hvis bentøjet ikke er så frisk længere. Det fortæller Finn Larsen, der peger på, at belægningen i for eksempel Nørregade sine steder er meget ujævn. Foto: Torben Thorsø

- Vi falder over fliserne

- Når man bliver ældre, så løfter man jo ikke benene så højt længere og i der ér altså mange steder i byen, hvor den er gal med fliser og brosten, der ligger skævt, så det er besværligt at komme frem, siger han og bemærker, at belægningen i nogle af Køges gader må være udtænkt af personer under 30 år!

- Det er i sær galt i Nørregade, hvor det sine steder også kan være svært at komme frem med en rullestol. Det er ikke kun mig, der mener det, for jeg har snakket med mange, der påpeger de samme ting rundt omkring i byen, fortsætter han.

Mette Jorsø (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Køge, fortæller, at kommunen ér bevidst om udfordringerne i blandt andet Nørregade.

- Vi ved godt, at belægningen er ved at være godt udkørt nogle steder, så det er oplagt at gøre noget ved det, siger hun og forklarer, at den helt store renovering af gaderne dog må vente til 2020, hvor VEKS går i gang med at arbejde med fjernvanerørene i jorden. I den forbindelse skal flere af byens gader nemlig graves op.