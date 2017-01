- Fodbold skaber kammeratskaber

Fodboldikonet Frits Ahlstrøm har netop været i Køge for at hente den OL-jakke Poul Erik »Popper« Petersen fra Køge Boldklub bar ved OL i 1952. Det var Søren Gaarde, der fandt jakken og tog kontakt til DAGBLADET for at høre, hvad man kunne gøre i den forbindelse. Derigennem blev kontakten skabt til Frits Ahlstrøm, der er en af mændene bag Danmarks Fodboldmuseum. Foto: Jesper From