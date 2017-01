Kirsten Svendsen (tv) og Elisabeth Gyrn håber, at flere har lyst til at være med til café aftenerne hos Værket. Foto: Henrik Førby Jensen

Ensomhed er for mange et skamfuldt tabu

Køge - 19. januar 2017 kl. 09:53 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ensomhed blandt voksne er skamfuldt for den ensomme og omgærdet af tabu i det danske samfund. Det gør netværksprojektet Værket noget ved. Det startede i 2015 og er drevet af Røde Kors med støtte fra Velux og Mary Fonden. Værket henvender sig til 30- til 60-årige, der føler sig alene og har lyst til at mødes med andre voksne om fælles aktiviteter.

I Køge mødes gruppen hver anden uge i Den Gule Hal, hvor Elisabeth Gyrn og Kirsten Svendsen er to af de fire aktivetsledere, der står for møderne på frivillig basis. Gruppen har i dag otte medlemmer, men der er plads til flere, fortæller de to pensionerede sygeplejersker.

- Vi inviterer altid til et formøde, så de kan få et indtryk af Værket og vi kan høre lidt om den person,der har henvendt sig, siger Kristen Svendsen.

På mødeaftenerne står de fire frivillige for aktivteterne. Det er gratis at være med og deltagerne kan komme med ønsker til, hvad der skal ske. Nogle gange går aftenen med hyggesnak og kaffe - andre gange går gruppen en tur, ligesom der også er lavet en biogratur og en udflugt. Samtalerne kan være med til at styrke deltagerne, som finder ud af, at ensomhed ikke er selvforskyldt.

- De får sat ord på, hvorfor de har det som de har det. Mange har det sådan; »Min ensomhed er min egen skyld«. Men det er altså ydre omstændigheder, der gør det, pointerer Kirsten Svendsen.

Det skamfulde tabu omkring ensomhed gør, at ingen af de otte deltagere i Værkets gruppe i Køge har lyst til at bidrage til en artikel, men i Værkets brochure kan man læse, hvad netværket har betydet for andre deltagere.

- Så småt er jeg begyndt at komme ud blandt andre mennesker, som jeg ellers altid har været for genert til. Mit liv er blevet lidt sjovere. Lidt lettere, siger én.

- Nu har jeg nogen at snakke med, og der er forståelse for, hvad det handler om. Så jeg er ikke bange for at åbne mig og selv erkende, at jeg har det sådan. Det er ikke så nemt over for nogle andre, der ikke forstår det. Det ved jeg, at de gør her i gruppen, siger en anden.

Og netop fortroligheden er helt essentiel i gruppen. Intet fra samtalerne bliver sagt videre uden for gruppen, der er sikret absolut anonymitet, understreger Elisbath Gyrn og Kirsten Svendsen. Fortroligheden betyder også, at deltagerne er meget åbne, når de fortæller om deres problemer med ensomheden, fortæller Elisabeth Gyrn.

- Vi havde en deltager, som altid begyndte at græde, når vi sad og snakkede. Men det holdt op.

- Ja - og hun kom videre med sit liv. Jeg mødte hende en dag på gaden og hun gav mig et stort kram og sagde, »Jeg glemmer det aldrig - det er jeres skyld, at jeg er kommet videre«, tilføjer Kirsten Svendsen med et stort smil.

Er du interesseret i at være med i Værket som deltager eller frivillig, kan du læse mere på rødekors.dk/værket.