- Det skal ikke være en rodebutik

Et par kunder går rundt og kigger på udvalget af træningsdragter og løbesko denne eftermiddag, men ellers er der stille i Den Hvide Bys store outlet store. Sporty Outlet har haft til huse på Galosche Alle 18 siden 2010 og har intet mindre end 864 kvadratmeter under taget.

- Mange siger, at det er en meget pæn outlet og jeg lægger da også meget vægt på, at her ser pænt og ordentligt ud. Det skal ikke være en rodebutik - det kan jeg ikke holde ud, siger butiksbestyrer Mikkel Hasselbach Nielsen.

Salget er særdeles sæsonbetonet - lige for tiden ryger der mange løbesko, shorts og badetøj over disken.

- De synes måske, det er lidt besværligt at køre ind til Køge og kigger ind for at se, om de kan spare nogle penge. Vi har for eksempel rigtig meget tøj til børn og hvem gider ikke spare et par hundrede på en trøje?