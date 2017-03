- Borgring er verdensarv

Vikingeborgen ved Lellinge vest for Køge er verdensarv og derfor arbejder Museum Sydøstdanmark på at få den og de andre borgringe i Danmark optaget på listen over Unesco World Heritage. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Køge - 07. marts 2017

Fundet af Borgring vest for Køge har allerede vakt opsigt på verdensplan og nu arbejder Museum Sydøstdanmark målrettet på, at fundet bliver optaget på listen over Unesco World Heritage - sammen med de fire andre borgringe i Danmark.

- Den helt specialle konstruktion af borgringe, som kun findes i Danmark, er unik og det er med til at gøre dem til verdensarv, siger museumsdirektør Keld Møller Hansen.

Han pointerer, at med fundet af den nye Borgring udenfor Køge, så er det kun blevet endnu mere aktuelt at få vikingernes bygningsværker optaget på den eftertragtede liste over umistelig verdensarv.

Vikingeborgen Borgring ved Lellinge åbnede for publikum den 1. juni 2016 og havde i løbet af tre måneder mere end 10.000 besøgende. Derudover er det arkæologiske arbejde på Borgring blevet formidlet til et både nationalt og internationalt publikum via mange medier.

1. juni 2017 åbner Vikingeborgen igen dørene op for publikum og udgravningerne fortsætter i jagten på vikingernes hemmeligheder.

- Det er meget spændende at følge hele processen og et scoop for Køge-området, hvis vi kan bevare Borgring som turistattraktion og få den Unesco-certificeret, siger Anette Simoni (V), formand for kultur- og idrætsudvalget i Køge.

I foråret 2017 udarbejdes et skitseprojekt for den kommende formidling af Borgring som grundlag for deltagelse i den videre ansøgningsproces.