Lars Jørgensen, direktør for Nordisk Film Biografer i Danmark sammen med daglig leder af biografen Laila Christensen til stor gallaåbning onsdag aften. Foto: Hans Jørgen Johansen

- Biografen er stadig den bedste oplevelse

Køge - 25. maj 2017 kl. 01:52 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordisk Film er netop rykket ind i Køge og onsdag aften var der galla-åbning på en ny biograf med seks sale.

Den erstatter Køge Bio, hvor der kun var én sal - men Lars Jørgensen, direktør for Nordisk Film Biografer i Danmark, er ikke i tvivl om, at der er publikum til en stor biograf.

- Med seks sale kan vi spille de film, der er i markedet og dermed have noget for alle aldersgrupper og i alle genrer. Når man ser på, hvordan Køge udvikler sig i disse år, så er jeg sikker på, at der er et stort potentiale her i byen, siger han til DAGBLADET Køge.

Lars Jørgensen fortæller, at Nordisk Film også føler sig i helt tryg ved, at det er Laila Christensen, biografdirektør fra Køge Bio, der står i spidsen for driften af byens nye biograf.

- Hun kender om nogen sin by og det er guld værd at have en person, der på den måde kender filmpublikummet, fortæller han.

Han kalder den nye biograf for et teknologisk vidunder uden sidestykke og er sikker på, at unge og gamle også i fremtiden vil vælge biografen fremfor at streame film eller se dem på computer og smartphone:

- Man kan forbruge film på mange platforme, men det er kun i biografen, at man kan opleve filmen. Vi tror på at det moderne menneske stadig har lyst til at gå ud og få en oplevelse.

Nordisk Film Biografer Køge er fra torsdag den 25. maj åben for publikum.