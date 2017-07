Rasmus Tønnesen og Sander Stage-Rasmussen skal repræsentere Køge og Danmark ved ungdoms EM i Rumænien i september måned.

To spillere fra Køge Skak Skole til EM

SKAK Når EM i skak for ungdom spilles i Mamaia i Rumænien til september, sidder der to spillere fra Køge Skak Skole klar ved skatbrættet. Rasmus Tønnesen (U12) og Sander Stage-Steffensen (U14) stiller op for Danmark med 14 andre danske juniorer fra U8 til U18.

Rasmus Tønnesen og Sander Stage-Rasmussen skal spille 9 runder på 10 dage, og skal møde meget stærke spillere fra hele Europa.

Sander Stage-Rasmussen var afsted sidste år, og havde en fantastisk oplevelse. I år bliver ikke mindre fantastisk, når klubkammeraten Rasmus Tønnesen også er med.

Rasmus Tønnesen og Sander Stage-Rasmussen har spillet i Køge Skak Skole siden den startede med juniortræning for 3 år siden, og skakskolen har gjort et kæmpe stykke arbejde, for at få en juniorafdeling op at køre.

For at turen er mulig, er drengene også støttet på forskellig vis af en række lokale firmaer. Køge Kommune har også givet tilskud til turen ligesom familie og venner har støttet via Facebook indsamling. Omkostningerne i forbindelse med rejsen er stort set dækket ind og drengene samt Køge Skak Skole er meget taknemmelige.

Under EM kan de to Køge-drenges kampe følges på Køge Skak Skoles åbne Facebookside, hvor der dagligt vil blive opdateret med billeder og runderapport.pm