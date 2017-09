Nye tiltag i Køge Badminton Klub

Lørdag åbner den nye sæson i Køge Badminton Klub med åbent hus for både børn og voksne.

Køge sport - 01. september 2017 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag den 2. september kl. 10.30-11.30 indledes den nye sæson i Køge Badminton Klub med åbent hus, hvorklubbens trænerteam står klar til at tage godt imod både børn og voksne.

"Da vi i år gerne vil have mere fokus på de yngste i klubben, har vi valgt at starte sæsonen op med et åbent hus arrangement for 5-6årige børn og deres forældre. Vores Forældre/barn træning foregår på børnenes præmisser og er en blanding af leg, motorisk træning og badminton. Forældrene deltager i træning hver formiddag i Ravnsborghallen", fortæller ungdomsformand Kenneth Skov-Casper og fortsætter.

"Børn og forældre hygger sig sammen til træning - og børnene lærer stille og roligt at stå på egne ben i løbet af sæsonen".

Køge Badminton Klub har i år haft et stort ønske om at kunne tilbyde træning til alle børn 2 gange om ugen, og ved at flytte om på træningerne, kan klubben nu tilbyde træning 2 gange om ugen til alle medlemmerne mellem 7 og 14 år.

De bedste af ungdomsspillerne træner dog 3-4 gange om ugen, da der også er Talenttræning, både i klubben og i et elite-samarbejde med klubberne Hvidovre, KMB2010 og Greve.

"Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores bedste spillere denne elite-træning, så de får ekstra udviklingsmuligheder", siger Kenneth Skov-Casper"

Klubben har gennem de seneste år haft mange deltagere på den hyggelige fællestræning for voksne motionsspillere.

"Det betyder at vi i år har åbnet to nye hold. Der er nu muligt at træne mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag aften og for de morgenfriske, er der nu også træning lørdag formiddag kl. 9.00-10.30, siger klubbens formand, Steen Fladberg.