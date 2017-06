Mathias Brandt (i hvid trøje) vender efter en sæson i Korsør HK tilbage til Køge Håndbold. Arkivfoto. Foto: Bjørn Armbjørn

Mathias Brandt vender hjem til Køge Håndbold

Køge sport - 02. juni 2017

Selvom der er lidt over tre måneder til der tages hul på en ny sæson i herrenes 2. Division i håndbold, er Køge Håndbold klar med førsteholdstruppen, der har fået tilført helt nye ansigter, mens to spillere vender hjem - og flere af de bærende kræfter fra sidste sæson er også at finde i den 17-mands store trup.

"Allerede tidligt i forrige sæson begyndte arbejdet mod at forme 2017-2018-sæsonens bedste herrehold i Køge Håndbold. Det er nu lykkes, og vi er glade for og stolte over at præsentere en trup, med et stort potentiale", siger cheftræner Robert Geertsen.

Førsteholdstruppen til den kommende 2017/18 sæson ser således ud:

Målmænd: Ken Berkowitz, Christian Sloth og Simon Huusom.

Markspillere: Jonas Orby, Nikolaj Egon Hansen, Mike Grau Bach, Anton Møller, Angutimmarik Kreutzmann, Claus Schmidt-Hansen, Markus Lindstrøm, Brian Ankersen, Frederik Orby, Bastian Skytte, Mathias Brandt, Jakob Vive Rasmussen, Jonas Hybel og Frederik Ernst.

"Truppen har fået tilgang af enkelte spillere. Det gælder keeperne Christian Sloth og Simon Huusom, højre backen Mathias Brandt, bagspilleren Angutimmarik Kreutzmann og stregspilleren Frederik Ernst. For Christian Sloth og Mathias Brandt er der tale om et gensyn efter begge spillere har brugt forrige sæson i Korsør HK i 1. Division. Simon Huusom kom allerede i slutningen af forrige sæson til Køge Håndbold, men fik aldrig spillet mere end én kamp, da et uheldigt overstræk i foden kostede en længere pause. Angutimmarik Kreutzmann kommer med mange års erfaring fra både 1. Division i Danmark og udlandsophold og er en klassisk målscorer, mens Frederik Ernst kommer til Køge Håndbold efter at have afsluttet sin ungdomsperiode i Ajax, fortæller Robert Geertsen.

Samtidig er det lykkedes klubben at få tilknyttet rutinerede Ken Berkowitz som målmandstræner sideløbende med hans rolle som spiller.

"Jeg synes, det er en meget spændende trup, vi har fået sammensat. Sidste år skiftede vi mange spillere på holdet, og det har været vigtigt, at vi med årets trup gav os selv muligheden for at forsøge at skabe noget stabilitet og kontinuitet. Vores topniveau sidste år var højt, men som det er med nye trupper med 11 nye ansigter, så blev vores præstationer til tider yderst ustabile, og det kostede os desværre alt for mange point. Det håber vi på - med 12 gengangere fra næste sæson - at vi kan løfte os ud af, og med tilføjelsen af de fem nye spillere, ser vi meget positivt på den kommende sæson. Med vores konstante fokus på at træne nok og træne godt nok og med konstante udfordringer for både individet og kollektivet, vil vi løfte vores niveau.

Dette gør vi i endnu højere grad også næste sæson, hvor vi med Ken Berkowitz får en erfaren herre, som skal være med til at udvikle vores andre keepere. Samtidig har vi løftet vores faciliteter, så vi kan tage det næste skridt for også på herre-seniorsiden at skabe "Sjællands Bedste Håndboldmiljø" sammen med resten af Køge Håndbold", siger Robert Geertsen.

Det vil igennem maj og juni være muligt, at yderligere spillere vil forsøge chancen i Køge Håndbold.pm