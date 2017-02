Køge viste fantastisk holdmoral og vendte truende nederlag til sejr

"Jo, alle fik knyttet næverne og vist høj moral. Det var fantastisk fedt og sejren viser at vi har udviklet os meget som hold i løbet af sæsonen. Havde det været for et par måneder siden havde vi stensikkert tabt kampen" siger anfører Brian Ankersen, der selv førte godt an i det fornemme comeback. Brian Ankersen havde ild i armen og sendte ikke færre end 13 scoringer i Roskildes netmasker. Og det til trods for, at han ikke havde trænet i to uger op til kampen på grund af en skadet skulder.