Køge-svømmer fik erfaring med hjem fra EM

"Udgangspunktet for den danske og Phillip Krogh Brønnickes deltagelse ved EM Junior i åbent vand-svømning i Marseille var, at der skulle hentes en masse international stævneerfaring med hjem, som efterfølgende kan bruges til den videre træning. Der er tale om en langsigtet strategi, og målet med weekendens deltagelse var således heller ikke topplaceringer men derimod viden om, hvordan det er at konkurrere på europæisk niveau. Og det fik de danske deltagere lov til at mærke på den hårde måde", siger klubchef Jan Hansen, Køge Svømmeklub.

" Efter tre dages mesterskaber i Marseille kan det konstateres, at der for de danske svømmere fortsat er langt op til de bedste juniorsvømmere i Europa. De danske svømmere ender i placeringer i den tunge ende af feltet, og en fællesnævner for de danske præstationer er, at det kniber med kynismen i starten af løbene, når alle deltagerne starter side om side og de skal slås om pladserne i feltet. Indsats og svømmehastighed er som det skal være, men de danske svømmere skal være bedre til at begå sig i feltet, hvis de skal nærme sig toppen af de internationale konkurrencer", siger Thomas Stub, talentansvarlig i Dansk Svømmeunion.