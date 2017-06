Rikke Due Andersen. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Køge-kvinder dominerede Københavns gader Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-kvinder dominerede Københavns gader

Køge sport - 02. juni 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Atletik stillede til start med en stærk gruppe løbere der skulle teste formen på henholdsvis 5 og 10 km i det traditionsrige BMW City løb afviklet af Sparta i København. Løbet betegnes som forårets helt store klassiker inden for løb.

Det blev i den grad en af de helt store aftenener, hvor Køge Atletik markerede sig flot. Køges kvinder i form Marna Egholm (K35), Rikke Due Andersen (K40) og Anne Fabricius (K35) satte fra start af sit præg på løbet, som blev afviklet på en teknisk svær rute med forholdsvis mange sving og små stigninger, samt passager på brosten og kantsten.

Dette kostede desværre også for Marna Egholm ved 3 km, hvor hun lå til en 3. plads, men hendes fod låste fast og hun måtte desværre udgå, for ikke at tage nogle chancer inden den efterfølgende Nordiske- og danske Mesterskaber på 10 000 m bane.

Rikke Due Andersen lå i forfølger-gruppen og kæmpede de sidste km en brav kamp om podie-placeringen og løb i en super flot personlig rekord på 17.39 min., men måtte desværre se sig henvist til 4. pladsen med et sølle sekund.

En imponerende tid af Rikke Due Andersen i en alder af 45 år, hvor der stadig er hurtigere tider at komme efter for hende.

Anne Fabricius leverede også et sandt mesterstykke og løb sig ind på en 7. plads i ny personlig rekord (PR) på 18.29 min., hvilket var en forbedring på 30 sekunder.

Ikke overraskende blev det den tidligere Køge Atletik kvinde Sylvia Kiberenge der løb med sejren, men også Anne Holm tidligere Køge Atletik, som i dag slår sig mere på Tri, gjorde sig bemærket med en flot 5. plads.

På 10 km distancen stillede Rikke Mørkeberg Poulsen op og hun leverede også en flot PR i 41.44 min., hvilket rakte til en 8. plads.

På herresiden blev der også løbet flotte placeringer og tider hjem, hvor det blandt andet blev til 3 flotte top 20 placeringer til henholdsvis Jonas Lyngholm/8. plads, Nicolai Wium/11. plads og Marcus Salomonsson/18. plads. Derudover gjorde følgende sig bemærket med nye personlige rekorder: Lars Nordlund (M45) i tiden 17.50 og igen blev det til nye rekorder for de to yngste løbere på 14 år, som vandt bronze for hold ved Østdanske Mesterskaber for et par uger siden, Tobias Mørkeberg Poulsen og Rasmus Holte Olsen som løb henholdsvis 18.11 og 20.02.

Køge Atletik har igennem længere tid oplevet en fremgang på medlemstal i alle aldre og det har blandt andet været imponerende at se den udvikling flere nye og også løbere lidt op i årene har præsteret, hvor man blandt andet på kvindesiden over 30 år må anses for at være den bedste klub i Danmark, individuelt i de respektive aldersgrupper, men i særdeleshed også på holdsiden som består af 3 løbere.

Herresiden blander sig også helt med fremme i medaljestriden når der afvikles nationale mesterskaber, samt løbes motionsløb rundt omkring i landet.

"På ungdomssiden blomstrer talentet også og i modsætning til mange andre sportsgrene, så er det aldrig for sent at komme i gang med løb og rigtig mange har faktisk et stort potentiale, fordi de har den basale grundform fra andet sport/bevægelse" siger Lars Hansen fra Køge Atletik.

"Og det gælder sig også selv om man er kommet lidt op i årerne. Køge Atletik har hold til alle niveauer og super dygtige og engagerede trænere til at tage sig af løberne, der tilbydes træning tirsdage, torsdage, lørdage og søndage og hvor der specielt om tirsdagen møder alt imellem 80-150 løbere op til de respektive hold. Og der er plads til flere i klubben hvor det sportslige går hånd i hånd med det sociale på tværs af holdene", siger Lars Hansen.pm