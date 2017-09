Klubchef Jan Hansen, Køge Svømmeklub. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Køge Svømmeklub er blandt de bedste til undervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Svømmeklub er blandt de bedste til undervisning

Køge sport - 14. september 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er dit barn fortrolig med vandet, og lærer det at svømme på en sjov og udfordrende måde?

Hvis ikke, er det noget af det, som børnene i den nye svømmeskole lærer.

Køge Svømmeklub er en af de første klubber i landet, der tilbyder et nyt og forbedret svømmeskolekoncept i samarbejde med DGI. Det kommer til at betyde mere kvalitet i undervisningen, og at børnenes udvikling i vandet bliver synliggjort

"Det er vigtigt, at alle børn lærer at svømme og føler sig trygge i vand. I Køge Svømmeklub vil vi gerne være de bedste til at lære dem det, og derfor har vi investeret i den nye svømmeskole, så vi kan leve op til vores egne ambitioner om endnu mere kvalitet i undervisningen", siger Jan Hansen, der er klubchef i Køge Svømmeklub.

Den nye svømmeskole er bygget om omkring leg og læring med delmål flere gange hen over en sæson. Konceptet sikrer også, at alle svømmeinstruktører vil være uddannede af DGI, hvilket giver de bedste forudsætninger for et højt fagligt niveau.

Alt efter hvilket hold barnet svømmer på får de en personlig svømmebog, og når børnene har gennemført et delmål, præmieres de med et klistermærke, som de selv kan sætte ind i deres svømmebog.

Svømmebogen kan bruges til at synliggøre hvert enkelt barns progression, således at forældre kan følge med i deres barns læring og niveau. Svømmebogen er opbygget således, at man, for at kunne gennemføre hele bogen, skal deltage i undervisning ca. i 4 sæsoner.

"Efter 4 sæsoner har børnene således gennemgået de 4 stilarter: butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl. Svømmebogen implementeres over 3 sæsoner og vi starter med holdene begynder 1 - leg og plask - og begynder 2, men alle hold i svømmeskolen undervises efter principperne i svømmebogen", siger Jan Hansen.

"På den måde gør vi det let for forældrene at gennemskue, hvad deres børn lærer i undervisningen. Det ved vi, at mange er interesserede i, og det er også vigtigt at kende sit barns evner, hvis man selv er i svømmehallen eller på stranden med barnet", siger svømmekonsulent Stine Lyngby.

Køge Svømmeklub håber på, at den nye svømmeskole vil gøre nuværende medlemmer endnu mere tilfredse med barnets svømmeundervisning, men også at investeringen kan lokke flere medlemmer til.

Svømmeskolen har fire niveauer med forskellige sværhedsgrader og er for børn fra omkring 2 år og opefter.

Hvert andet barn under ti år har aldrig gået til svømning. Og blandt dem, der har gået til svømning, føler hver fjerde sig utryg i vandet.