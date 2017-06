Køge Håndbold vil med frem i feltet blandt landets bedste

Formand for Køge Håndbold, Keld Møller. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Køge sport - 23. juni 2017 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ambitioner - store ambitioner - i Køge Håndbold.

Klubben vil op og "spise kirsebær" med de store, men det skal ske gennem et fornuftigt og bæredygtigt set-up hvor den sportslige udvikling i hele klubben og økonomien går hånd i hånd.

De seneste mange måneder har klubben arbejdet på et nyt set-up der skal skabe fremtidens håndboldklub i Køge.

Dette nye set-up med dets visioner og planer for den kommende periode blev præsenteret på et særdeles velbesøgt pressemøde hos klubbens hovedsponsor siden 2013, Spar Nord Køge Bugt i Køge, hvor klubbens bestyrelse, trænere, sponsorer, forældre og spillere fra såvel senior- som ungdomsafdelingen var repræsenteret.

På mødet kunne klubbens formand, Keld Møller, redegøre for de forudgående mange måneders arbejde med og forventningerne til de nye visioner.

"Som grundlag har vi de sidste seks-otte måneder arbejdet med visionen omkring Køge Håndbold. Vi nedsatte et visionsudvalg bestående af bl.a. vores cheftræner Robert Gertsen og børneansvarlig Frederik Ullerup. Grundlaget for det er at vi vil skabe Sjællands bedste håndboldmiljø med et stærkt forpligtende og udviklende fællesskab. Klubben vil bidrage til den rivende udvikling af Køge og regionen", sagde Keld Møller.

I maj måned ansatte klubben førsteholdstræner Robert Gertsen som den overordnede sportslig ansvarlige samt Frederik Ullerup som børneansvarlig. De indgår i tæt samarbejde med bestyrelsen i nye set-up.

"Vi har skabt en forening med en synlig bestyrelsen, en synlig ledelse. Der skal være plads til strategisk udvikling i bestyrelsen. Tiden er inde til at vi tænker større og ikke mindst understøtter alle de gode initiativer der foregår i klubben. Vi har haft en historisk stor medlemstilgang på 6 procent - ikke mindst takket være nogle rigtigt gode trænere, ledere og frivillige folk. Vi har en ny hal på vej ved Køge Stadion. Visionen om at være Sjællands bedste skal realiseres og give et potentiale der kan bringe klubben frem i feltet blandt de bedste klubber i Danmark på den lange bane. Det vil sige at vi minimum skal have status som 1. Divisionsklub på herresiden og 3. Division på damesiden inden for overskuelig fremtid. Og med alle ungdomshold placeret i de bedst mulige rækker. Vi vil skabe morgendagens landsholdsspillere og førsteholdsspillere. Med base for oplevelser og resultater skal klubben være attraktiv for alle", sagde Keld Møller, og fortsatte:

"Vi vil have så mange til at spille håndbold så længe som muligt. Vi vil skabe rammerne for en god hverdag med plads til fordybelse i både i håndbold, uddannelse og fritid. Skabe fede oplevelser for medlemmer og fans. Der er således netop iværksat en fanklub som nu skal udvikles. Efterskole, sportscollege, sportsklasser, og lektiecafé er også idéer vi arbejder stærkt hen mod at realisere. Specielt må og skal et sportscollege tænkes ind i de nye faciliteter op at stå på Køge Idrætspark. Kort og godt så skal vi være en klub for alle, uanset alder, køn og niveau. Vi glæder os til en rigtig spændende fremtid", sagde Køge Håndbold formanden.