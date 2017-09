De mange deltagere fra Køge Håndbold ved afrejsen fra Køge-hallerne. Privatfoto.

Køge Håndbold på fantastisk fælles klubtur

Køge sport - 11. september 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig tog over 160 spillere og 40 voksne ledere fra Køge Håndbold afsted på den årlige White Tiger Camp - der i år blev afholdet i Maribohallerne.

"Vi har en ambitiøs vision om at lave Sjællands Bedste Håndboldmiljø - fordi vi vil skabe nogle fantastiske rammer for vores medlemmers håndboldliv i Køge Håndbold. Det prøver vi blandt andet at gøre ved at lave en tur, der giver spillere på tværs af alder og køn mulighed for at se hinanden træne og hygge sig sammen" siger klubbens ungdomsformand, Nikolai Larsen.

Der var fælles afgang med Herfølge Turistfarts busser fredag kl. 15.00, og de første hold var på gulvet allerede kl. 16.30 i Maribo. Herefter trænede alle klubbens hold på kryds og tværs, efter en nøje tilrettelagt plan - og ind i mellem var der også tid til en tur i den lokale svømmehal. Noget det skabte meget sjov både for de store og de små.

Det er klubbens aktivitetsudvalg - bestående af nogle helt fantastiske frivillige forældre - der har stået for al planlægning, økonomi og logistik i forbindelse med turen, og de var alle enige om, at det kæmpe arbejde der ligger i at lave sådan en tur, var det hele værd efterfølgende.

Lørdag aften bød på et sjovt nyt tiltag. Alle de 'gamle' trænere udfordrede drengene og pigerne fra U16, og så stod den ellers på show-kamp i den store hal. Alle spillerne heppede og råbte, imens de grinede af at se deres trænere forsøge at spille håndbold selv. Banen var på mærkelig vis pludselig blevet større for de voksne.

"Lige meget hvor jeg kigger hen, spirer der spændende tiltag frem. Både for nuværende og kommende medlemmer. Nu har vi lige haft White Tiger Camp. Vi har Familiebold i Lovparken for børnefamilier, til oktober starter vi et hold for motorisk udfordrede børn, vi laver samtræning med andre klubber på Sjælland for at fastholde vores teenagere. Vores Teen Træner Akademi vandt i foråret en pris. Vi samarbejder på mange områder med Køge Kommune om udbredelsen af håndbold til flere børn, unge og voksne o.s.v., siger Keld Møller, formand i Køge Håndbold, om hvor inspirerende det er at være med i Køge Håndbold i øjeblikket.

Formanden understreger dog, at dette kun kan lade sig gøre med en helt fantastisk flok forældre og ledere, der alle udgør klubbens maskinrum.

"De er fantastiske - og brænder virkelig for Køge Håndbold og medlemmerne", siger Keld Møller.

Søndag sidst på eftermiddagen var det tid for hjemrejse, og mandag stod den på normal træning igen. pm