HB Køge i angreb mod Vejles mål i sæsonpremieren for to uger siden. Med nr. 16 er det Mikkel Wohlgemuth, debutanten Jean-Claude Bozga (13) og yderst til højre Alexander Bah der presser Vejle-forsvaret.

HB Køge rejste sig mod Fremad Amager - nu venter topkandidat

Køge sport - 10. august 2017 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nederlaget på 1-3 i sæsonpremieren på hjemmebane mod Vejle, fik HB Køge vendt skuden i sæsonens anden runde, hvor det blev til en fortjent 2-1 sejr over Fremad Amager i Sundby Idrætspark.

"Jeg var oprigtigt ked af vores præstation mod Vejle. Jeg synes vi havde præsteret flot i træningskampene, men måtte sande, at vi ikke nåede op på det niveau i den første kamp. OK, vi mødte et rigtigt godt spillende Vejle-hold, der helt fortjent løb med sejren, men jeg er skuffet over at vi, efter at være kommet foran 1-0, var så dårlige til at forsvare - noget der ellers meget længe har været vores varemærke. Der var for mange der var under niveau, og det betalte vi prisen for", siger cheftræner Henrik Lehm.

Det var derfor et HB Køge-hold der drog til Amager for at få revanche.

"Det var fortjent vi vandt. Vi var bedst set over alle 90 minutter, hvor vi faktisk holder dem væk fra chancer. Og så sker det at vi får et træls straffespark imod os med kun godt en halv time tilbage. Efter at have været lidt groggy de efterfølgende fem minutter fik vi vendt bøtten og vist noget god fodbold og scoret to flotte mål - sejrsmål fort før tid - og fik sikkert kørt sejren hjem", siger Lehm der nu ser frem til næste opgave, hjemmekampen mod en af rækkens oprykningsfavoritter Vendsyssel FF søndag den 13. august kl. 13.45 på Castus Park.

"Det bliver en helt anden kamp end vi har været vant til mod Vendsyssel FF. Holdet har gennemgået en stor udskiftning. Der er kun to gengangere fra det hold de stillede med i foråret. Før i tiden kendte vi dem som nogle kæmpe store gutter - nu består holdet af en række hurtige og teknisk dygtige spillere. Nordjyderne er også kommet godt fra start med fire points i to kampe, så det bliver helt sikkert en svær opgave vi står over for", indrømmer Henrik Lehm, der havde sit mandskab i aktion onsdag aften i første runde i DBU Pokalen, hvor Svanerne på udebane mødte Sjællandsserieholdet Herlufsholm GF (resultatet forelå ikke ved redaktionens slutning).

I den kamp gav Henrik Lehm chancen til en række af de unge folk i truppen.

"De har arbejdet fantastisk godt i hele opstarten, så de fortjener at få chancen for at vise hvad de kan. Det gav også mulighed for at hvile nogle af stamspillerne frem mod søndagens kamp", slutter Henrik Lehm.

Der er lodtrækning til anden runde af DBU Pokalen fredag den 11. august kl. 12.00, hvor HB Køge meget gerne skulle være blandt klubberne der fortsat er med i turneringen.