Rikke Nielsen. Foto: Mikael Espensen

Foredrag: Når barnet ikke kan rummes i almindelige foreningstilbud

Køge sport - 09. september 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Nielsen, har mærket på sin egen krop, hvad det vil sige at have et barn, der ikke kan rummes i almindelige foreningstilbud.

Du kan høre hende fortælle sin historie i Kantinen på Køge Rådhus den 13. september kl. 19.00.

Rikke Nielsen tager udgangspunkt i sin egen historie om at være mor til et handicappet barn, og i holdet Aalborg Kidz, der giver børn med udviklingshandicap, der ikke umiddelbart kan finde sig til rette på eksisterende hold i foreningerne, muligheden for - på lige fod - at være en del af normalidrætten.

Ved flere lejligheder er formanden for Kultur og Idrætsudvalget Anette Simoni og flere af de frivillige i kommunens mange idrætsforeninger blevet spurgt om mulighederne for idrætstilbud for børn med særlige behov.

"Foreninger møder tit udfordringer, når de modtager børn med særlige behov på deres hold. Instruktørerne er måske ikke klædt på til opgaven eller også er det ekstra hænder, der mangler. Det er meget positivt at foreningerne har øje på de fordele, der ligger i at tilbyde bevægelse til målgruppen og gerne vil inkludere alle børn. Ofte er det børn, der møder modgang og har brug for at mærke, at de også kan være en del af idrætslivet og det fællesskab og sammenhold, der findes her", siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge, Anette Simoni.

Flere foreninger rundt om i landet har allerede igangsat aktiviteter og hold for målgruppen. Et af de tiltag, der er lykkedes rigtigt godt, er startet af den tidligere landsholdsspiller i håndbold Rikke Nielsen. Rikke Nielsen har startet Aalborg Kidz, som er et tilbud til børn med udviklingshandicap.

Det er lykkedes Køge Kommune og Køge Håndbold at få Rikke Nielsen til Køge for at fortælle om sine erfaringer med målgruppen og give fif til foreninger og andre interesserede om opstart af fritids/sportstilbud for børn med særlige behov.

"I Køge Håndbold har vi længe gået og puslet med ideen om at starte et hold op for børn med særlige behov, men vi har ikke rigtigt vidst hvordan. Vi er derfor rigtigt glade for Kultur- og Idrætsudvalgets initiativ til at invitere Rikke Nielsen til Køge for at holde et foredrag om idrætstilbud for netop denne gruppe af børn", siger Kent Ankersen fra Køge Håndbold og fortsætter:

"Det er jo ikke kun håndbold, vi har i tankerne, men bevægelse og integration for børnene. Der er en nemlig oplagt mulighed for Køges idrætsforeninger at gå sammen om at lave et bevægelsestilbud til netop denne målgruppe".

Foredraget med Rikke Nielsen vil helt sikkert være fyldt med guldkorn og oplevelser også fra Rikke Nielsens tidligere karriere som håndboldspiller på internationalt plan, så der vil være noget for alle, der bare har en lille smule interesse for børn, sport og idræt.

Arrangementet udbydes i samarbejde mellem Køge Kommune og Køge Håndbold og finder sted i kantinen på Køge Rådhus onsdag den 13. september kl. 19.00. Mød op senest kl. 19.00, da dørene lukkes herefter.

Kultur- og Idrætsudvalget vil være vært og byder en forfriskning.

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding på forening@koege.dk senest fredag d. 8. september. pm