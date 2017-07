Fire atleter hjembragte syv medaljer

5.000 m for kvinder var trods et ret stort felt, et løb i ensom "majestæt" for Rikke Due-Andersen (K45) som trods sololøb og ingen til at skærme sig for vinden, alligevel formåede at løbe imponerende 17.48, som både var heat sejr mod de yngre kvinder og samtidig også guld i K45 rækken.