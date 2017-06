HB Køges sportsdirektør Per Rud gav HB Køge supporterne et stort indblik i hvad der sker bag kulisserne i en moderne dansk 1. Divisionsklub. Foto: Kim Rasmussen.

Enighed: Det skal være attraktivt at se fodbold i HB Køge

Køge sport - 02. juni 2017 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fans er en stor og vigtig del af en fodboldklub. Således er HB Køge Support også en vigtig brik i hele puslespillet omkring HB Køge.

HB Køge og HB Køge Support havde tirsdag aften den 23. maj taget initiativ til en aften med dialog og gode idéer, for at finde frem til, hvordan HB Køge supporterne også i fremtiden kan være godt rustet til at støtte HB Køge-holdet til succes og gode oplevelser i sæsonerne der venter forude.

Mødet blev afholdt i Nordea Lounge på Castus Park, hvor klubbens sportsdirektør Per Rud bød velkommen til den snes supportere, der havde fundet vej til mødet.

Per Rud gav supporterne et indblik i HB Køges hverdag både på senior- og ungdomsniveau, en aktuel status på situationen i klubben her kort før sommerpausen, om klubbens vision der helt krystalklart hedder en plads i Superligaen inden for en overskuelig fremtid, klubbens strategi, hvor indtægterne kommer fra og ligeledes hvordan udgifterne fordeler sig. Per Rud kunne også oplyse, at bestyrelsen efter nogle økonomisk hårde år har fået rigtigt godt styr på økonomien - og det skal der også være i fremtiden. Tiden med røde tal, skal være et overstået kapitel i klubben.

"I HB Køge arbejder vi benhårdt på at vi vil kategoriseres som klubben der spiller god og offensiv fodbold med vægt på individuelle færdigheder. Det er det der skal være med til i fremtiden at trække endnu flere tilskuere til Castus Park - og i den forbindelse også generere endnu flere medlemmer til HB Køge Support - og dermed være med til at skabe en endnu bedre stemning til hjemmekampene", sagde Per Rud, der også gav en en status omkring projekt Køge Idrætspark, som alle i HB Køge glæder sig til at blive en del af i fremtiden.

"Og supporterne er naturligvis også tænkt med ind i de nye, moderne faciliteter vi får i Køge Idrætspark", fortalte Per Rud.

Herefter blev aftenens deltagere fordelt i tre grupper der skulle diskutere og finde frem til bl.a. nye tiltag til flere medlemmer, flere aktiviteter i fanklubben og bedre forhold - for supporterne, bl.a. når Køge Idrætspark står klar.

Efter fremlæggelse af de mange gode forslag fra grupperne, blev status for mødet bl.a., at der nu fra HB Køge Support skal nedsættes forskellige arbejdsudvalg som alle skal have en arbejds- og opgaveagenda klar inden sommerferien. Udvalg, der hver især i tæt samarbejde med HB Køges bestyrelse og administration kan arbejde frem mod det fælles mål at gøre HB Køge Support klar til en rigtig spændende fremtid.

"Jeg synes det var et rigtig godt og positivt møde med en række gode, og initiativrige mennesker, som alle brænder for at være med til at bære HB Køge ind i en spændende fremtid. Jeg ser med stor glæde frem til det kommende samarbejde, og jeg tror på, at vi sammen kan gøre vores fanklub til en af de bedste i landet. Det kræver hårdt arbejde, men ved fælles hjælp skal det nok lykkes. Det er jeg sikker på, sagde Per Rud efter mødet.

Også formanden for HB Køge Support, Anders Christensen var positiv over mødets forløb.

"Jeg var glad for at se så mange fremmødte, som hver især har hjerte for klubben og ønsker at bidrage positivt omkring udviklingen af fanmiljøet i og omkring HB Køge. Mødet var særdeles konstruktivt og alle kom til orde. Jeg er sikker på, at alle har fået noget godt ud af aftenen. Både de fans som hørte Per Rud fortælle om klubbens nuværende forhold og ikke mindst om fremtiden, herunder det nye stadion, men også de repræsentanter fra klubben og fanklubben, som fik et hav af gode idéer at arbejde videre med. Det skal vi helt sikkert arbejde videre med. Så nu skal vi holde momentum - så er jeg sikker på at succesen fra de første sæsoner efter klubbens dannelse, vil gentage sig".

HB Køge Support er en sammenslutning mellem Herfølge Support og Køge Support. Fanklubben er den eneste officielle fanklub for HB Køge og der er indgået et tæt samarbejde med HB Køge A/S. Du kan allerede blive medlem af HB Køge Support i dag ved at klikke ind på hbkoge.dk under FanZone.