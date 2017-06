Både Rosa Overgaard (tv) og Julius Vind Poulsen elsker det sociale sammenhold i Køge Håndbold.

Engagerede og dygtige trænere motiverer de små håndboldspillere

Køge sport - 23. juni 2017 kl. 07:00 Af Frederikke Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 14. juni afholdt Køge Håndbold pressemøde i Spar Nord Køge. Her fortalte de om deres vision om at få Sjællands bedste håndboldmiljø. Det mål, vil de opnå ved især at ligge vægt på at børnenes trivsel i klubben.

Rosa Overgaard har gået til Håndbold i 2 år, og er rigtig glad for det. Hun spiller på pigernes U-10 hold, som træner 2 gange om ugen.

Julius Vind Poulsen spiller på drengenes U-14 hold, som træner 3 gange om ugen. Han har spillet Håndbold i 3 år.

Både Rosa og Julius har oplevet et trænerskift, men synes begge to at det er godt at de får nogle trænere som træner dem anderledes så de lærer nye ting.

Samtidig synes de at deres trænere er gode til at motivere dem, så de har lyst til at blive ved med at spille håndbold i mange år.

På begge bold vægtes det sociale. De har begge været på ture og til kampe med hver deres hold, og har fået en masse venskaber.