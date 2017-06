DM-guld til Køgeroere

Det gik også rigtig godt for Anne Hauge Sørensen i U18 klassen. Her blev det til DM guld i toer kajak sammen med Frederikke Maretti fra Silkeborg. I ener kajak blev det også til DM guld. Her var Anne Hauge Sørensen så godt roende, at hun roede lige op med senior damerne. For Anne Hauge Sørensen var det godt at se, at formen er, hvor den skal være, her få dage før hun skal ro EM i Portugal.