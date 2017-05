Fra venstre ses Sebastian Klindt, Sabrina Wielsøe, Thomas Frøsig, Amanda Mathiasen og Jonas Illum under en træning i Crossfit Køge. De skal alle med til EM i Madrid i dagene 2.-4. juni.

Crossfit Køge skal deltage ved EM i Madrid

Køge sport - 18. maj 2017

Efter 5 lange uger med kvalifikations-workouts er det lykkes Liftrs Gym i Køge at kvalificere sig til EM i Crossfit, der i år afholdes i Madrid i den første weekend i juni.

Det er første gang nogensinde Køge har et hold med til EM.

I crossfit handler det, modsat mange andre sportsgrene, ikke om at finde det bedste land, men det bedste træningscenter hvilket gør konkurrencen endnu større.

Lifters Gym sender seks af deres bedste medlemmer, der besidder forudsætningerne det kræver for at gå hele vejen, i kamp om at finde det bedste center i Europa.

"I sommeren 2016 indgik holdet i Liftrs Gym en aftale om at træne målrettet sammen frem mod Open - EM kvalifikation. Holdet opstod på baggrund af fælleskab omkring træningen- og venskaber der ønskede at bruge den kommende sæson sammen på at træne op til Open med det endelige mål om en top 20 plads i Europa og dermed kvalificeres sig til EM", fortæller Sabrina Wielsøe fra LiftrsGym - Crossfit der holder til på Unionsvej 10 i Køge.

Crossfit Open forløber over fem uger hvor der hver fredag offentliggøres en workout som atleterne har indtil den efterfølgende mandag til at gennemføre.

En workout kan udføres lige så mange gange man ønsker, hvor som helst i verden, så længe atleten dømmes af en godkendt dommer.

"Efter de fem workouts kommer blot 20 af i alt 400 deltagende hold videre til EM. De fem workouts er sammensat således at atleterne bliver testet i såvel styrke, kondition og gymnastiske skills, samtidig findes der for hver workout en skallering som gør det muligt for alle uanset alder at deltage. Den yngste deltager fra Liftrs Gym var blot 17 år, mens den ældste var 52, oplyser Sabrina Wielsøe.

Det lykkes Køge holdet at opnået en 15. plads og de har dermed sikret sig en plads på gulvet i Madrid den 2.-4. Juni. Da der opstilles som hold bliver der i den næste proces frem mod EM fokuseret meget på samarbejdet og fordeling af de forskellige øvelser.

"Hvor kvalifikationsrunden er et meget individuelt forløb hvor alle workouts skal udføres alene, så bygger selve EM konkurrencen på fællesskabet og hold workouts, hvor atleterne skal samarbejde på kryds og tværs af holdet", fortæller Sabrina Wielsøe.

Følgende har været med til at kvalificere Køge-holdet til EM: Jonas Illum, Andreas Albrecht, Sebastian Klindt, Thomas Frøsig, Amanda Mathiasen, Frederikke Frandsen og Sabrina Wielsøe, der er de seks atleter der er udtaget til at repræsentere Liftrs ved EM, Niclas Tønsberg, Amalie Polano og Bonnie Møller.pm